قصة مومياء جلدها رطب وعروقها مليئة بالدم رغم مرور 2100 عام

الجمال النائم، حازت مومياء السيدة “ليدي داي” الشهيرة على إعجاب الجميع حول العالم على مدار مئات الأعوام الماضية، فرغم وفاتها منذ 2100 عام إلا أن جلدها ما زال رطبا في حالته الأصلية.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، أظهرت الدراسات العلمية معلومات جديدة عن هذه السيدة النبيلة، التي عاشت أسلوب حياة غير صحي أثر عليها.

تم اكتشاف قبر السيدة داي، المعروف أيضًا باسم شين زوي، عن طريق الخطأ من قبل عمال البناء في الستينيات في ماوانجدوي بالقرب من تشانجشا بالصين، بمساعدة مئات من تلاميذ المدارس.

مومياء غامضة بجلد رطب

وقام علماء الآثار بالتنقيب في الموقع في أوائل السبعينيات وكشفوا عن ثلاثة مقابر مخصصة لعائلة لي كانج، ماركيز داي، وهو نبيل كان يتمتع بقوة كبيرة في عهد أسرة هان الغربية (206 قبل الميلاد - 9) م).

دفن في قبر منفصل لي كانج زوجته ليدي داي التي توفيت عام 163 قبل الميلاد ، بالإضافة إلى آلاف القطع الأثرية من سلالة هان القديمة ، مثل المخطوطات الحريرية الدقيقة ، والأواني المطلية بالورنيش ، والأدوية العشبية المصنوعة من القرفة والفلفل.

احتوت المقبرة الثالثة على جثة رجل أصغر سنًا، ربما ابنهما أو شقيق السيدة داي، لكن الغريب ، مع ذلك ، أن جسد لي كانج والشاب ظلت محفوظة بشكل جيد وحقيقي لقوى الزمن ، على عكس ليدي داي.

مومياء كأنها حية حتى الآن

بعد مرور حوالي 2100 عام، كانت المومياء الخاصة بها في حالة استثنائي، لا تزال عروقها مليئة بالدم المتجمد وتبقى معظم أنسجتها الرخوة سليمة، يبدو جسدها المتجعد أشبه بجثة جديدة.

هناك عدد من الأسئلة حول كيفية بقائها في حالة جيدة طوال هذه السنوات، ووفقًا لعلم الآثار في عام 2009 ، تم العثور على الجثة داخل شرنقة في أربعة توابيت مطلية بالورنيش كانت مغطاة بلوحة حريرية.

وكان جسدها مزينا بـ 18 طبقة من الملابس الحريرية والكتانية التي كانت تحميها، بحسب الأساطير، من القوى الخارجية التي كان من الممكن أن تفسد بقاياها الأرضية.

كيف ظلت مومياء كأنها حية

وكان التابوت مليئًا أيضًا بسائل صافٍ غريب تحول إلى اللون البني بعد تعرضه للهواء. ويعتقد البعض ببساطة أن هذا السائل هو سوائل جسمها، لكن البعض الآخر يشتبه في أنه قد يكون محلولًا عشبيًا صينيًا تقليديًا ربما ساعد في عملية الحفظ.

أعطى العلماء الصينيون الجثة تشريحًا مفصلًا كشف أن هذه النبيلة كانت في حالة صحية سيئة للغاية. يبدو أنها ماتت عن عمر يناهز حوالي 50 عامًا من نوبة قلبية، بعد وقت قصير من تناول وجبة.

وكتب الباحثون أن هذا كان على الأرجح نتيجة أسلوب حياتها البذخ والبطيء الذي تركها تعاني من زيادة الوزن وتعاني من مرض السكري.