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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة رخيصة جدا لتقوية الأظافر وإطالتها

الأظافر
الأظافر

ترغب الفتيات فى الحصول على مظهر جيدا لشكل الأظافر خاصة أنها علامة على الجمال والجاذبية ولكن الكثير من الفتيات تعاني من تقصف الأظافر المستمر والمتكرر .. فما الحل؟

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ووفقا لما جاء فى وقع “تايمز أوف أنديا” نعرض لكم وصفة طبيعية رخيصة تعمل على تحسين شكل الأظافر واء من حيث الطول أو القوة 

مكونات وصفة تقوية الأظافر 

عصير البرتقال 

طريقة عمل وصفة تقوية الأظافر 

ضيفي القليل من عصير البرتقال الطازج في وعاء عميق

وانقعي الأظافر بداخل عصير البرتقال لمدة 10 دقائق واشطفيها بالماء الدافئ ورطبيها بشكل فعال

استخدمى وصفة عصير البرتقال مرة واحدة يوميًا للحصول على أظافر قوية وطويلة.

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