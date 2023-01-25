عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

علماء الأزهر يردون شبهات القرآنيين.. الهدهد: أفكارهم تتنافى مع العقل والمنطق.. القصبي: علاقة القرآن بالسنة وثيقة ولا يمكن الفصل بينهما

ملتقى الجامع الأزهر
ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى "شبهات وردود" بالجامع الأزهر

إبراهيم الهدهد: أفكار القرآنيين تتنافى مع العقل والمنطق.. ولا يجوز لأي شخص إنكار معلوم من الدين بالضرورة

عطا السنباطي: القرآنيون لديهم حجج واهية لانكارهم ما أقره الله تعالى في كتابه عن السنة النبوية

حسن القصبي: علاقة القرآن بالسنة وثيقة ولا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أحدهما


واصل الجامع الأزهر الشريف ، اليوم الثلاثاء ، تفنيد الشبهات حول العديد من القضايا التي تهم المواطنين، والرد عليها ، من خلال سلسلة ملتقى "شبهات وردود "، التي تعقد كل ثلاثاء ، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، والتي اليوم حول: "خطورة أفكار القرآنيين على الشباب".

وحاضر خلال ملتقى اليوم، الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور عبد المنعم فؤاد، استاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر والمشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور حسن القصبي، وكيل كلية الدارسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشرعية والقانون بالقاهرة.

وأكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، عضو مجمع البحوث الإسلامية ، أن الجماعة التي تسمي نفسها بالقرآنيين، لم تكن وليدة اللحظة، فقد بدأت في ستينيات القرن الماضي، وهذه الجماعة لاتعترف بسنة النبي المصطفى ﷺ، وإنما تعترف بالقرآن الكريم فقط.

وشدد عضو مجمع البحوث، أن هذه الجماعات تتنافى مع العقل والمنطق فإذا كانت الكتب السماوية بمثابة الدساتير، فإن الرسل بمثابة القوانين، فهم التطبيق العملي للوحي الذي أُنزل عليهم، ولذا لا يجوز لأي شخص إنكار معلوم من الدين بالضرورة.

ولفت د.الهدهد، إلى أنه لا يجوز على أي شخص آمن بالقرآن الكريم أن ينكر سنة المصطفى ﷺ ، فقد قال" ألا إنِّي أوتيتُ الكتابَ ومثلَهُ معهُ "، وقال المولى عز وجل: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾

من جهته ، قال الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة: "لقد انتشرت الشبهات انتشارا واسعا في زماننا هذا، وللأسف هذه الشبهات لها سلبيات كثيرة، حيث أنها إذا تشربها العقل وامتصتها النفس كان من الصعب، بل من المستحيل استخراجها، فالشبهة إذا جرت على عقل فارغ أفسدته.

وشدد عميد كلية الشريعة والقانون ، أن هؤلاء القرآنيون حجتهم واهية، لأنهم ينكرون ما أقره الله سبحانه وتعالى حيث قال﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ فالمقصود (بالكتاب) في الآية الكريمة هو القرآن الكريم، و(الحكمة) هو النبي ﷺ.

من جهته ، قال الدكتور حسن القصبي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، إن علاقة القرآن الكريم بالسنة النبوية المطهرة علاقة وثيقة، لا يمكن الفصل بينهما ولا يمكن الاستغناء عنها، وأهم هذه العلاقات أن السنة النبوية أكدت ما جاء في القرآن الكريم، وشارحة لما فيه، فجاءت مفصِّلة لمُجمله.

وأوضح وكيل كلية الدراسات الإسلامية ، أن السنة النبوية فصلت ماجاء في قوله - تعالى-﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ فقد بيّن النبي ﷺ عدد الصلوات وعدد ركعات كل منهما، وكيفية إقامتها، كما بيّن إيتاء الزكاة وفضلها، وغيرها من أمور الدين، مشيرا إلى قوله - تعالى - ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ فقد بيّن النبي ﷺ كيفية القطع والترتيب في القطع بتكرار السرقة.

ويعقد ملتقى "شبهات وردود" الثلاثاء من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويتناول الملتقى في كل حلقة قضية تهم المجتمع والوطن، والعالمين العربي والإسلامي.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، استاذ العقيدة والفلسفة، والمشرف العام على الرواق الأزهري، إن هذا الملتقى من الأنشطة المهمة التي يواظب الرواق الأزهري والجامع الأزهر على انعقادها، لافتا إلى أنه يتم اختيار عناوين الملتقيات وفقا لمستجدات الظروف الراهنة والشبهات الدائرة حول ثوابت الشرع الحنيف ، وما يواجهه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من متغيرات.

وأكد أن اختيار القضايا لا يتوقف على الواقع المصري بل يتوقف على جميع الشبهات التي يتم تداولها في مصر وخارجها، مشيرا إلى أنه مع اختيار العناوين ، يتم اختيار المحاضرين بعناية شديدة، حسب موضوع الملتقى، وبالتالي يتم اختيار التخصصات والقامات سوء من أعضاء هيئة كبار العلماء أو كبار العلماء والخبراء في التخصصات المختلفة من جامعة الأزهر وخارجها ، حسب الموضوع التي يتم مناقشته.

من جهته، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى "شبهات وردود" يرد على الكثير من الشبهات التي يرددها البعض، ويتم الرد عليها من قبل العلماء من مختلف التخصصات بالأزهر الشريف، لتصويب المفاهيم المغلوطة الدائرة في أذهان المواطنين، وتوضيحها بالأدلة القاطعة عقلا ونقلا ، وفتح حوار مع الجمهور حول هذه القضايا للإجابة على كافة التساؤلات.

d147a85a-ade6-489c-bae3-8de36cbdf1d4
d147a85a-ade6-489c-bae3-8de36cbdf1d4
dd7515ee-7f3c-49fa-a34e-9469e40038c9
dd7515ee-7f3c-49fa-a34e-9469e40038c9
الجامع الازهر القرآنيين السنة النبوية شبهات وردود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

ترشيحاتنا

الوقت الضائع .. علاء نبيل يفتح النار على كلاتنبرج

مرتضى منصور يتخذ إجراءً صارمًا ضد المتخاذلين في الزمالك

قرار مفاجئ من كلاتنبرج ضد مرتضى منصور .. تفاصيل

مرتضى منصور يعلن مراكز الصفقات الثلاث المرشحة للزمالك

استكترها عليه وغدر بيه|ننشر تفاصيل مقتل نجار على يد سائق جرار دهسًا بالشرقية

مرتضى منصور يكشف كواليس إقالة فيريرا من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخرج من جامعة الأزهر وعاد ليتولى رئاسة بلاده..من هو مأمون عبد القيوم؟

لماذا تستيقظ من النوم متعبا ؟! .. خبيرة تكشف أسرارا صادمة

18 مشكلة صحية تهددك بـ تلف الأعصاب

قلبي تعلق بهذا الدين..يوتيوبر كوري شهير يتوجه إلى الكعبة لأداء مناسك العمرة

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ