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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قوام رشيق.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة

نورهان منصور
نورهان منصور

 

 

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها صور جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت نورهان منصور بأطلالة جريئة مرتدية هاف ستومك مكشوف البطن و بنطال ليجن، واعتمدت على ترك خصلات شعرها منسدلة على أكتافها مع وضع مكياج لافت يبرز جمالها.


آخر أعمال نورهان منصور


شاركت نورهان منصور مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدي الميرغني، ويزو، مريم البحراوي، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.


وشاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

 
نورهان منصور شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم، التي قدمت عددًا من الأعمال الفنية منها "7 أرواح".

 


 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٣_١٧٢٤٥٢
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