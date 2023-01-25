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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عانيت لسنوات.. الفنانة نور تتحدث عن أزمة صحية مرت بها

نور
نور

تحدثت الفنانة نور، عن أزمة صحية كانت تعاني منها لفترة طويلة لكنها تماثلت الشفاء منها.

 

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نور: وارد يكون ضعف المرأة مصدر قوتها

وقالت نور في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “ مساء دي إم سي ” المذاع على قناة “ دي إم سي”، :"  زمان وكان عندي ربو وكنت بعاني لسنوات طويلة من هذا الأمر لكني تماثلت الشفاء".

 

وفي سياق أخر تحدثت نور عن حياتها الشخصية، قائلة:"  بحب اعمل كشف حساب لنفسي وأبنائي ومش بعمل كشف حساب لحد تاني"، مضيفة:" أعطي لقب البرنس لزوجي".

 

وتابعت نور :" انا كنت في كلية فنون جميلة وكنت بحب الرسم بشكل كبير لكن مع دخول في مجال الفن والتمثيل أصبحت مقلة في ممارستي للرسم والنحت ".

نور الفنانة نور رامي رضوان التمثيل اخبار التوك شو

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