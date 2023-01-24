البرج وقع.. نور تخسر تحدي رامي رضوان.. والإعلامي يحكم عليها بهذا الأمر

حلت الفنانة نور، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في حلقة اليوم من برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ".

وشاركت الفنانة نور في فقرة ترفيهية مع رامي رضوان، وقاموا بممارسة لعبة طريفة على الهواء، عبارة عن إزالة مكعبات من الخشب مرصوصة على شكل برج .

وخسرت الفنانة نور التحدي ، وقام رامي رضوان بالحكم عليها وطلب منها الغناء على الهواء .

وفي سياق متصل قالت نور :" أنا بحب الأكل جدا، ولما مش بيبقى عندي تصوير باكل براحتي وبزيد في الوزن، ولكن مع بداية أي عمل أكون حريصة على اتباع نظام غذائي لانقاص الوزن".

وتابعت نور :" أنا بحب الطبخ وبعرف أطبخ وكل اللي بياكل من إيدي بيعجبه الأكل بتاعي".