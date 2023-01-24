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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البرج وقع.. نور تخسر تحدي رامي رضوان.. والإعلامي يحكم عليها بهذا الأمر

نور
نور

حلت الفنانة نور، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في حلقة اليوم من برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ".

 

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 وشاركت الفنانة نور في فقرة ترفيهية مع رامي رضوان، وقاموا بممارسة لعبة طريفة على الهواء، عبارة عن إزالة مكعبات من الخشب مرصوصة على شكل برج .

 

وخسرت الفنانة نور التحدي ، وقام رامي رضوان بالحكم عليها وطلب منها الغناء على الهواء .

 

وفي سياق متصل قالت نور :" أنا  بحب الأكل جدا، ولما مش بيبقى عندي تصوير باكل براحتي وبزيد في الوزن، ولكن مع بداية أي عمل أكون حريصة على اتباع نظام غذائي لانقاص الوزن".

 

وتابعت نور :" أنا بحب الطبخ وبعرف أطبخ وكل اللي بياكل من إيدي بيعجبه الأكل بتاعي".

نور الفنانة نور رامي رضوان الفن اخبار التوك شو

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