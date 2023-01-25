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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. المجر: قواتنا الجوية والدفاع في حالة تأهب قصوى

علم المجر
علم المجر

أعلن وزير الدفاع المجري كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى على خلفية النزاع في أوكرانيا.

ونقلت “روسيا اليوم”، أن بوبروفنيتسكي أوضح في تصريح لإذاعة "إينفوراديو" المحلية، يوم الثلاثاء، أن "القوات المسلحة المجرية تراقب حدودنا الشرقية باستمرار بشكل مطلوب، وهي بحالة التأهب، وقواتنا الجوية والدفاع الجوي بحالة التأهب العالية منذ بداية الحرب".

وأضاف أن المجر تخطط لتعزيز قواتها الجوية من خلال إضافة طائرات جديدة للاستطلاع، إضافة لتعزيز الدفاع الجوي من خلال بعض العناصر التي تستخدمها إسرائيل في منظومتها "القبة الحديدية".

وأكد أن "معظم تلك الوسائل ستأتي خلال عامين وبالتالي نحن في المرحلة الأخيرة من نشرها".

كما أشار الوزير إلى حادث سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بولندا في أكتوبر الماضي، أثناء تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية لضربة صاروخية روسية.

وأضاف أن "المجر منذ البداية تدعو للسلام وتناشد الطرفين لتسوية النزاع بشكل سلمي وراء طاولة المفاوضات"، مشيرًا إلى أنه ما دام النزاع مستمرًا، لا يزال الخطر قائمًا.

إسرائيل الدفاع الجوي صاروخ أوكرانيا المجر

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