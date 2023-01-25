عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة تحليق أسراب من الغربان فوق كييف.. وروسيا تعلق: غضب من الله

أسراب من الغربان
أسراب من الغربان في كييف

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من قبل وسائل إعلام متفرقة ومواقع التواصل الاجتماعي، تحليق أسراب كبيرة من الغربان في سماء العاصمة الأوكرانية كييف وتنعق.

وعلق النائب الأول للمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، على هذا الفيديو، قائلًا عبر حسابه بموقع "توتير"، إن ظهور الغربان بأعداد كبيرة فوق أحياء مدينة كييف قد يكون بسبب أفعال تتناقض مع الدين ترتكبها السلطات الأوكرانية.

وأضاف: "من يدري، ربما يكون هذا رد فعل على ما ترتكبه السلطات من أفعال منافية للدين، مثل تدمير الكنائس واضطهاد الكهنة".

صورة من الفيديو المتداول

من جانبها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن هذا الفيديو لأسراب الغربان ما هو إلا مضلل وقديم، حيث تم التقاطه في يناير 2017 على أنه لأسراب من الطيور فوق مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، حينها.

وأوضحت أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا مقطع فيديو قديم لأسراب من الطيور على أنه تم تصويره مؤخرًا في كييف.

الغربان أسراب كييف العاصمة الأوكرانية ولاية تكساس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

أردنيون يعتصمون أمام سفارة السويد للتنديد بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم|شاهد

من القصر الرئاسي الهندي.. السيسي: نتطلع لتحقيق أهداف مشتركة في مختلف المجالات

الرئيس السيسي: تكامُل قدرات مصر والهند يُنشئ منظومة صُلبة قادرة على مواجهة التحديات

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

دعاء يحفظك من كل شر.. احرص عليه يوميا في كل وقت

لعشاق الـ SUV.. هات شفروليه تاهو 2023 وانت جي من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حرمان.. رجيم سريع يحوّل جسمك لآلة حرق للدهون

5 علامات تحذيرية تخبرك أن وضعك الصحي سيئ.. تعرف عليها

أقوى من المسكنات آلاف المرات .. تعرفي على أفضل حيلة لتسكين الألم

بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ