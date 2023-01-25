حقيقة تحليق أسراب من الغربان فوق كييف.. وروسيا تعلق: غضب من الله

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من قبل وسائل إعلام متفرقة ومواقع التواصل الاجتماعي، تحليق أسراب كبيرة من الغربان في سماء العاصمة الأوكرانية كييف وتنعق.

وعلق النائب الأول للمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، على هذا الفيديو، قائلًا عبر حسابه بموقع "توتير"، إن ظهور الغربان بأعداد كبيرة فوق أحياء مدينة كييف قد يكون بسبب أفعال تتناقض مع الدين ترتكبها السلطات الأوكرانية.

وأضاف: "من يدري، ربما يكون هذا رد فعل على ما ترتكبه السلطات من أفعال منافية للدين، مثل تدمير الكنائس واضطهاد الكهنة".

صورة من الفيديو المتداول

من جانبها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن هذا الفيديو لأسراب الغربان ما هو إلا مضلل وقديم، حيث تم التقاطه في يناير 2017 على أنه لأسراب من الطيور فوق مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، حينها.

وأوضحت أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا مقطع فيديو قديم لأسراب من الطيور على أنه تم تصويره مؤخرًا في كييف.