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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خالد سليم: وجود بيطريين فى المستشفيات ضرورة للإشراف على الأغذية

نقيب الأطباء البيطريين
نقيب الأطباء البيطريين يلتقى وزير الصحة

التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لبحث عددا من الملفات والقضايا المهنية المتعلقة بالأطباء البيطريين.

وأوضح سليم، أنه طالب وزير الصحة بتبنى عرض قانونى مزاولة مهنة الطب البيطرى، والنقابة العامه بمجلس النواب لإقرارهما، إلى جانب دعم مطلب اتحاد المهن بزيادة قيمة الدمغات الطبية وطرحه بالبرلمان حتي يتسني زيادة ايرادات صندوق المعاشات بطريقه تؤدي الي زيادة المعاش بقيمة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

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وأكد النقيب العام للأطباء البيطريين، ضرورة وجود الأطباء البيطريين فى كل المستشفيات الحكومية والخاصة للإشراف على سلامة الأغذية، والجودة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، موجها الشكر لوزير الصحة على الموافقة على انضمام الأطباء البيطريين بوزارة الصحة لفرق العمل الخاصة بالوزارة والكيانات الصحية للعمل فيما يخص مكافحة العدوى.

كما أكد الدكتور خالد سليم، إلتزام دول العالم بنهج الصحة الواحدة الذى يستهدف تحقيق أوضاع صحية مثلى للبشر والحيوانات وكذا تم مناقشة قانون المسئولية الطبية كون  أن الأطباء البيطريين جزء من الفريق الصحى.

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