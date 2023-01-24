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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الأطباء البيطريين": مصر خالية من سعار الكلاب في عام 2030

الكلاب
الكلاب

أكدت الدكتورة شيرين علي ذكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن إحصائيات أعداد الكلاب الضالة متضاربة ومن عدة مصادر والاعداد التي تذكر تقريبية وليست حقيقية، مشيرة إلى أن الكثير من حالات عقر الكلاب الضالة لا يتم تسجيلها.

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وأشارت شيرين على زكى، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التوازن البيئي أمر في غاية الخطورة يتأثر سلبي وإيجابي بأعداد أي حيوان، مؤكدة أن 2030 مصر ستكون خالية من السعار للكلاب من خلال الاتفاقات الدولية والمواثيق، ولذلك يجب إحصاء أعداد الكلاب حتى نصل لحل لهذه المشكلة.

وتابع: التخلص من الكلاب الضالة كان معني به وزارة الدخلية، إلا أن الطب البيطري الآن أصبح معني بالكلاب الضالة، والأطباء البيطرين يبكون من قتل الكلاب ولكن ينفذون القانون في قتل الحيوانات الضالة وتسميم الكلاب الضالة في الشارع قانون دولة".

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