نظمتها صحة سيناء.. حملة مكبرة للمرور على المطاعم بمدينة العريش

نظمت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء حمله مكبره للمرور على المطاعم بمدينه العريش ، بناء على تعليمات وكيل وزاره الصحه بشمال سيناء الدكتور طارق شوكه والدكتور مدير الطب الوقائى د اسامه سالم، وإشراف الدكتور مدير الاداره الصحيه بالعريش.

وضمت الحملة، مراقبه الاغذيه بقياده منصور الشبراوى مراقب عام الاغذيه بالعريش ورئيس مكتب الاغذيه ، وفريق من صحه البيئه بقياده فريد حسن مراقب عام صحه البيئه بالعريش ، بمشاركة 10مفتشين اغذيه و 4 مراقبين صحه بيئه.

وقال عرفات موسى مراقب عام الأغذية، أنه تم المرور على 7مطاعم ، و المرور على خزانات المياه ودورات المياه والنظافه داخل المطاعم .

واسفرت جهود الحماة عن تحرير 4 محاضر للقرار 97 لسنه 67 لعدم وجود شهادات صحيه ،كما تم تحرير 2 محضر للقرار 96 لسنه 67 لعدم نظافه المطابخ التابعه للمطاعم .

، وتم تحرير 1 محضر طبقا لقرار رئيس الجمهوريه رقم 798لسنه 57 لوجود صدا وتهالك بالاواني المصنوعه من الألومنيوم .



كما تم إعدام 58,5 اغذيه بها فساد ظاهرى وعفن و إعدام 28 لتر زيت محروق .

كما تم سحب 3 عينات من سندوتشات البرجر والطعميه واللحوم للفحص البكتريولوجى والسموم، وتم إرسالهم للمعمل للفحص على الفور .

الممارسات الصحية



وقد حرص فريق الحملة علي عمل التثقيف الصحى للعاملين العاملين في الأغذية بضروره اتباع الممارسات الصحيه السليمه، والنظافه الشخصيه لعدم تلوث الاغذيه ، وعدم ترك الشاورما والبرجر فى الطريق العام مما يؤدى إلى تلوثها بأكسيد الرصاص السام، وكذالك التعرض للاتربه والشوائب مما يؤدى إلى الأمراض .



و تم التنبيه من اداره صحه البيئه بوجود سلال للقمامه مغطاه ويتم التخلص من إلقمامه

بطريقه صحيه ..حيث تم إعطاء فرصه يومين لوجود السلال لالقاء القمامة بها.





