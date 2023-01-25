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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمتها صحة سيناء.. حملة مكبرة للمرور على المطاعم بمدينة العريش

استخدام أدوات غير
استخدام أدوات غير مناسبة لالقاء القمامة بالمطاعم

نظمت مديرية الصحة في محافظة  شمال سيناء   حمله  مكبره للمرور على المطاعم بمدينه العريش  ، بناء على تعليمات وكيل وزاره الصحه بشمال سيناء الدكتور  طارق شوكه  والدكتور مدير الطب الوقائى د اسامه سالم، وإشراف الدكتور مدير الاداره الصحيه بالعريش.

وضمت  الحملة، مراقبه الاغذيه بقياده منصور الشبراوى مراقب عام الاغذيه بالعريش ورئيس مكتب الاغذيه  ، وفريق من صحه البيئه بقياده فريد حسن مراقب عام صحه البيئه بالعريش ، بمشاركة  10مفتشين اغذيه و 4 مراقبين صحه بيئه.

 وقال عرفات موسى مراقب عام الأغذية، أنه تم  المرور على  7مطاعم  ، و المرور على خزانات المياه ودورات المياه  والنظافه داخل  المطاعم . 

واسفرت جهود الحماة عن  تحرير 4 محاضر للقرار 97 لسنه 67 لعدم وجود شهادات صحيه ،كما تم تحرير 2 محضر للقرار 96 لسنه 67 لعدم نظافه المطابخ التابعه للمطاعم .
، وتم تحرير 1 محضر طبقا لقرار رئيس الجمهوريه رقم 798لسنه 57  لوجود صدا وتهالك بالاواني المصنوعه من الألومنيوم .


كما تم إعدام  58,5 اغذيه بها فساد ظاهرى وعفن   و إعدام  28 لتر زيت محروق .

كما تم سحب  3 عينات من سندوتشات البرجر والطعميه واللحوم للفحص البكتريولوجى والسموم،  وتم إرسالهم للمعمل للفحص على الفور .

 

الممارسات الصحية 


وقد حرص فريق الحملة علي  عمل التثقيف الصحى للعاملين العاملين في الأغذية بضروره اتباع الممارسات الصحيه السليمه، والنظافه الشخصيه  لعدم تلوث الاغذيه ، وعدم ترك الشاورما والبرجر فى الطريق العام مما يؤدى إلى تلوثها بأكسيد الرصاص السام،  وكذالك التعرض للاتربه والشوائب مما يؤدى إلى  الأمراض  .


و تم التنبيه من اداره صحه البيئه بوجود سلال للقمامه مغطاه ويتم التخلص من إلقمامه  
بطريقه صحيه ..حيث تم إعطاء فرصه يومين لوجود  السلال لالقاء القمامة بها. 



  

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