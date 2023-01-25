الرئيس السيسي: التعاون بين مصر والهند سيساعد في القضاء على العنف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المباحثات لتطوير العلاقة بين مصر والهند، إن التعاون بين مصر والجانب الهندي سيساعد على القضاء على العنف، لأنه لا تنمية بدون استقرار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”، أن انتشار العنف والإرهاب يمثل تهديدا ليس في بلدنا فقط ولكن على مستوى العالم كله، ولذلك تم الاتفاق بين مصر والهند في مجالات التعاون الأمني.

وتابع: “استعرضنا مع رئيس الوزراء الهندي أهمية إنشاء صندوق لتمويل الخسائر المترتبة على التغيرات المناخية في الدول النامية”.

ووجه الشكر لرئيس الوزراء الهندي لدعوته مصر إلى المشاركة في قمة الـ 20 تحت إشراف الرئاسة الهندية لعام 2023.