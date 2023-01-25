عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: التعاون بين مصر والهند سيساعد في القضاء على العنف

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال  المباحثات لتطوير العلاقة بين مصر والهند، إن التعاون بين مصر والجانب الهندي سيساعد على القضاء على العنف، لأنه لا تنمية بدون استقرار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”، أن انتشار العنف والإرهاب يمثل تهديدا ليس في بلدنا فقط ولكن على مستوى العالم كله، ولذلك تم الاتفاق بين مصر والهند في مجالات التعاون الأمني.

وتابع: “استعرضنا مع رئيس الوزراء الهندي أهمية إنشاء صندوق لتمويل الخسائر المترتبة على التغيرات المناخية في الدول النامية”. 

ووجه الشكر لرئيس الوزراء الهندي لدعوته مصر إلى المشاركة في قمة الـ 20 تحت إشراف الرئاسة الهندية لعام 2023.

رئيس الوزراء الإرهاب الاتفاق التغيرات المناخية الدول النامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إقالته.. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

أثناء مطاردة متهم.. استشهاد معاون مباحث كفر الشيخ

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

عاجل | مرتضى منصور يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الاطاحة بفيريرا

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

ترشيحاتنا

رد فعل غريب من مرتضى منصور نحو فيريرا بعد إقالته

يرعى والدته الكفيفة| القصة الكاملة لإنهاء حياة نجار دهسًا بالشرقية

هل فوائد البنك عليها زكاة.. الإفتاء تجيب

الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان وإصابة 11 شخصا

أبو الغيط: العرب قادرون على إقامة أحداث وفعاليات عالمية على أعلى المستويات

رئيس الوزراء الهندي يعلن رفع مستوى التعاون مع مصر إلى شراكة استراتيجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقته حاولت إنقاذه فماتت.. تفاصيل مؤثرة في غرق طفلين بترعة أمام منزلهما بالمنوفية|صور

حريق في منزل المطربة جواهر يدمر مطبخها بالكامل| صور

قريبًا.. أفضل لاعب بالعالم يجاور رونالدو في النصر| القصة الكاملة

4 أسباب غير متوقعة لرائحة الفم الكريهة .. بعضها خطير

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ