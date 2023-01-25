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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البيئة الصحية والأمان.. مؤتمر علمي بكلية التمريض جامعة أسيوط

الدكتورة مها غانم
الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط

أعلنت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن إنطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لكليات التمريض في صعيد مصر في نسخته الخامسة والذى ينظمه كلية التمريض تحت عنوان " البيئة الصحية والأمان" وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال الفترة من 19 حتي 20 من شهر فبراير بمقر الكلية. 
أكدت الدكتورة مها غانم علي حرص إدارة الجامعة علي عقد العديد من  الفعاليات بمختلف المجالات  بجامعة أسيوط, مشيدةً بمجهودات كلية التمريض ونشاطها المتميز من خلال عقد المؤتمرات التوعوية التي تناقش عدة موضوعات مهمة وذلك في إطار الإهتمام بكافة المستجدات والتطورات العلمية للمناقشة وتبادل الرؤى والخبرات فى عدداً من المحاور الرئيسية التى يتناولها المؤتمر . 

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وقالت الدكتورة سماح محمد عبدالله عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور الهامة منها البيئة الصحية والتغيرات المناخية، تصدر المجلة العلمية للكلية عدد خاص للأبحاث المعروضة بالمؤتمر، تحسين بيئته وقوي العمل، التكلفة الصحية والإدارة الخضراء، التنمية المستدامة والصحة، مشيرةً إلي  أنه علي هامش المؤتمر سيعقد ورشة عمل تحت عنوان "الرعاية التلطيفية" وكذلك أخرى عن "طرق البحث المتقدم".

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