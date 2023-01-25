سقوط عصابة تسرق عدادات المياه من داخل العقارات في القاهرة

ضبط رجال المباحث عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، قرر باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص بالعقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم.

أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامى ومبلغ مالى.

واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات وارتكابهما 4 وقائع أخرى.

تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.