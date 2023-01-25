عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور علي جمعة.. الجعفرية تحتفي بمولد الإمامين صالح وعبد الغني الجعفري

الطريقة الجعفرية
الطريقة الجعفرية

تواصل الطريقة الجعفرية، احتفالات مولد الإمامين الجليلين الشيخ صالح الجعفري وسيدي الشيخ عبد الغني صالح الجعفري رضى الله عنهما، بمسجد الشيخ صالح الجعفري بالدراسة. 

احتفالات مولد الشيخان صالح وعبدالغني الجعفري

واستقبل الشيخ محمد صالح الجعفري - شيخ عموم الطريقة الجعفرية - عصر أمس، الإمام الدكتور نور الدين علي جمعة - شيخ الطريقة العلية الصديقية الشاذلية، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقد اعتاد علي جمعة زيارة الطريقة الجعفرية والاحتفال بشيخها كزيارة معتادة ممتدة ومستمرة فى كل المناسبات والاحتفالات مع كل ما يشغل مولانا الإمام علي جمعة من مهامٍ جسام فى الدعوة إلى الله تعالى والقيام على حضور المؤتمرات والندوات بالإضافة إلى اللقاءات الإعلامية .

وكان مما قاله علي جمعة فى كلمته الموجزة الرائقة الفائقة:" كنا حضوراً فى حلقة درس شيخنا الإمام الجعفري بالأزهر الشريف، فقام سائل وسأل الشيخ : هل من الممكن أن يظهر سيدنا الخضر فى صورة رجل أى رجل ، أم أن له صـورة معينة يظهر فيها ؟ فلم يرد عليه الشيخ ،واستمر فى درسه،  ثم سأله رجـــل آخــر كانت تبدو عليه آثار الفقر والحاجة ،فأجابه عـن سـؤاله ، و مضى الـرجل ، ثم التفت الشيــخ إلى السائل الأول قـائلا : أين الذى سأل السـؤال الأول ؟ فقال الــرجل : أنا يا فضيلة الشيخ ،فسأله الشــيخ : ماذا كنت تقول ؟ فأعاد الـرجل السـؤال عليه مرة أخرى ، فأجابه الشـيخ قائلا : إن الذى سألنى بعدك هــو سـيدنا الخضر عليه السلام ، فأخذ الــرجل يتلفت يمنة ويسرة ، باحثاً عن الســائل فى حلقة الدرس فلم يجده!! “

وتابع: رضى الله تبارك وتعالى عن سيدنا ومولانا الإمام الجعفري وعن ولده وخليفته ووارث الحال والمدد سيدنا الشي عبد الغني، ندعو الله تعالى أن يعلى قدرهما فى الصالحين وأن يجزيهما الجزاء الحسن ، ونسأل الله أن ينقلنا من دائرة سخطه إلى دائرة رضاه وأن يمتعنا بالنظر على وجهه الكريم وأن نشرب من كف النبي شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

داعيا: اللهم اصرف عنا السوء وشر كل ذى شر، تقبلنا عندك بواسع فضلك ورحمتك وبفضلك العميم ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه، وبارك يارب فى الأكرم بن الأكرم بن الأكرمين ،سيدنا وحبيبنا الشيخ محمد صالح عبد الغني  واشرح صدره وانصره ونسأل الله أن يرقيه فى المدارج العلوية ببركة أبيه وجده وجدهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم .
ثم توجه الشيخ محمد صالح الجعفري بشكر شيخ الصديقية على هذه الزيارة الخاطفة التى اقتطع وقتها من مشغولياته الكثيرة، ثم قدم له قطعة من كسوة مقام الشيخ صالح الجعفري رضى الله عنه. 

الطريقة الجعفرية الشيخ صالح الجعفري الشيخ محمد صالح الجعفري الطريقة العلية الصديقية علي جمعة هيئة كبار العلماء مسجد الشيخ صالح الجعفري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

«شوبير» يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

رافضا التنازل.. فيريرا يوجه طلبًا لإدارة الزمالك قبل الرحيل

3 ملايين دولار |خالد الغندور يعلن تفاصيل صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

توتنهام يضم صفقة جديدة من فياريال.. تفاصيل

الحكومة: صرف دعم الصادرات وفقاً للتوقيتات المحددة لتحفيز الإنتاج والتوسع فى الصناعات

تحطم طائرة عسكرية بالفلبين والبحث عن أخري مفقودة

بنيولوك جديد ..أحدث ظهور لـ محمد صلاح

قرار إماراتي عاجل بشأن الفنان محمود العسيلي

"إذاعات وتلفزيونات العالم الإسلامي" يدين قيام أحد المتطرفين بهولندا بتمزيق المصحف الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء ولون مختلف.. مي عمر تثير الجدل بظهورها| شاهد

شنطة بمبلغ صادم.. شريف طانيوس يثير الجدل من جديد| شاهد

عامل قلق في جروبات البنات.. 10 صور تكشف تطور أناقة باسل الخياط

20 صرصارا في مطعم| تصرف غريب من طباخ.. اعرف السبب

فيديو

زلزال يثير رعب المصريين .. ماذا قالت البحوث الفلكية عنه ؟

الشقة اتدمرت.. حريق هائل في منزل المطربة جواهر | فيديو جراف

ع الزيرو.. ميريهان حسين تثير ضجة بحلق شعرها.. فيديوجراف

تصرفات غريبة خلال مباراة غزل المحلة.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء اللقاء؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ