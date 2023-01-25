بحضور علي جمعة.. الجعفرية تحتفي بمولد الإمامين صالح وعبد الغني الجعفري

تواصل الطريقة الجعفرية، احتفالات مولد الإمامين الجليلين الشيخ صالح الجعفري وسيدي الشيخ عبد الغني صالح الجعفري رضى الله عنهما، بمسجد الشيخ صالح الجعفري بالدراسة.

احتفالات مولد الشيخان صالح وعبدالغني الجعفري

واستقبل الشيخ محمد صالح الجعفري - شيخ عموم الطريقة الجعفرية - عصر أمس، الإمام الدكتور نور الدين علي جمعة - شيخ الطريقة العلية الصديقية الشاذلية، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقد اعتاد علي جمعة زيارة الطريقة الجعفرية والاحتفال بشيخها كزيارة معتادة ممتدة ومستمرة فى كل المناسبات والاحتفالات مع كل ما يشغل مولانا الإمام علي جمعة من مهامٍ جسام فى الدعوة إلى الله تعالى والقيام على حضور المؤتمرات والندوات بالإضافة إلى اللقاءات الإعلامية .

وكان مما قاله علي جمعة فى كلمته الموجزة الرائقة الفائقة:" كنا حضوراً فى حلقة درس شيخنا الإمام الجعفري بالأزهر الشريف، فقام سائل وسأل الشيخ : هل من الممكن أن يظهر سيدنا الخضر فى صورة رجل أى رجل ، أم أن له صـورة معينة يظهر فيها ؟ فلم يرد عليه الشيخ ،واستمر فى درسه، ثم سأله رجـــل آخــر كانت تبدو عليه آثار الفقر والحاجة ،فأجابه عـن سـؤاله ، و مضى الـرجل ، ثم التفت الشيــخ إلى السائل الأول قـائلا : أين الذى سأل السـؤال الأول ؟ فقال الــرجل : أنا يا فضيلة الشيخ ،فسأله الشــيخ : ماذا كنت تقول ؟ فأعاد الـرجل السـؤال عليه مرة أخرى ، فأجابه الشـيخ قائلا : إن الذى سألنى بعدك هــو سـيدنا الخضر عليه السلام ، فأخذ الــرجل يتلفت يمنة ويسرة ، باحثاً عن الســائل فى حلقة الدرس فلم يجده!! “

وتابع: رضى الله تبارك وتعالى عن سيدنا ومولانا الإمام الجعفري وعن ولده وخليفته ووارث الحال والمدد سيدنا الشي عبد الغني، ندعو الله تعالى أن يعلى قدرهما فى الصالحين وأن يجزيهما الجزاء الحسن ، ونسأل الله أن ينقلنا من دائرة سخطه إلى دائرة رضاه وأن يمتعنا بالنظر على وجهه الكريم وأن نشرب من كف النبي شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

داعيا: اللهم اصرف عنا السوء وشر كل ذى شر، تقبلنا عندك بواسع فضلك ورحمتك وبفضلك العميم ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه، وبارك يارب فى الأكرم بن الأكرم بن الأكرمين ،سيدنا وحبيبنا الشيخ محمد صالح عبد الغني واشرح صدره وانصره ونسأل الله أن يرقيه فى المدارج العلوية ببركة أبيه وجده وجدهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم .

ثم توجه الشيخ محمد صالح الجعفري بشكر شيخ الصديقية على هذه الزيارة الخاطفة التى اقتطع وقتها من مشغولياته الكثيرة، ثم قدم له قطعة من كسوة مقام الشيخ صالح الجعفري رضى الله عنه.