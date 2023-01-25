مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة عن رسالة الطمأنينة التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمصريين خلال جولة تفقدية في الكلية الحربية، الخميس الماضي، حول انتهاء مشكلة الدولار قائلا: “بعزيمة وفهم وصبر الشعب المصري استطاع تجاوز الظروف الصعبة، خلال الشهور الماضية كانت هناك مشكلة في الدولار لكن الحمد لله لم تعد هناك مشكلة في الدولار ، ونعمل على إنهاء ملف إخراج البضائع من الموانئ”.

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وخلال الشهر الحالي ، أعلن البنك المركزي الروسي، تحديدا الأربعاء الماضي 18 يناير ، عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل 9 عملات أجنبية أخرى شملت الجنيه المصري، إذ تم تحديده الجنيه بـ 2.33 روبل روسي.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، بعدما هبط حوالي 2.31 جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي إلى 29.74 جنيه في البنوك الحكومية.