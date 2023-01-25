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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة الكتاب: معرض القاهرة تأكيد لريادة مصر الثقافية

أحمد بهي الدين
أحمد بهي الدين

كشف أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، تفاصيل الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب .

 

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وقال  أحمد بهي الدين في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" معرض الكتاب عبارة عن حدث وطني وقومي ننتظره كل عام ويذكرنا بالكثير من الذكريات ومنها زيارات الأسر المصرية للمعرض لشراء الكتب".

 

وتابع أحمد بهي الدين :" مع افتتاح دورة معرض الكتب يزول كل التعب، وهذا المعرض يؤكد الريادة الثقافية لمصر ".

 

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

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