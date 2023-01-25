رئيس هيئة الكتاب: معرض القاهرة تأكيد لريادة مصر الثقافية

كشف أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، تفاصيل الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب .

وقال أحمد بهي الدين في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" معرض الكتاب عبارة عن حدث وطني وقومي ننتظره كل عام ويذكرنا بالكثير من الذكريات ومنها زيارات الأسر المصرية للمعرض لشراء الكتب".

وتابع أحمد بهي الدين :" مع افتتاح دورة معرض الكتب يزول كل التعب، وهذا المعرض يؤكد الريادة الثقافية لمصر ".

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.