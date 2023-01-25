إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة وتوك توك بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية ودراجة بخارية (توك توك) وسقوط السيارة في ترعة بطريق سعود – الحسينية، وتم نقل المصابين الي المستشفي وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية ودراجة بخارية (توك توك) وسقوط السيارة في مياه ترعة بطريق سعود – الحسينية، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروج بعض منهم عقب تلقي الرعاية الصحية وتحرير محضر بالواقعة.