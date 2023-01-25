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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة وتوك توك بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية ودراجة بخارية (توك توك) وسقوط السيارة في ترعة بطريق سعود – الحسينية، وتم نقل المصابين الي المستشفي وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية ودراجة بخارية (توك توك) وسقوط السيارة في مياه ترعة بطريق سعود – الحسينية، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروج بعض منهم عقب تلقي الرعاية الصحية وتحرير محضر بالواقعة.

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