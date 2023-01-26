5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لليوم الثالث على التوالي في البنوك، بعدما فقد الأخضر حوالي 2.31 جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي إذ سجل اليوم 29.74 جنيه في البنوك الحكومية.

يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات مجموعة من خبراء الاقتصاد والتي كشفت عن أنباء سارة حول سعر الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة.

وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن ينخفض الدولار مقابل الجنيه المصري بحلول يونيو 2023.

وعن مقدار الانخفاض ، فتوقع الخبراء انخفاض الدولار إلى 26.24 أمام الجنيه بنهاية يونيو 2023، واذا تحقق ذلك سيكون فقد الدولار ما يقرب من 6 جنيهات حوالي 5.81 تحديدا.

الرئيس السيسي يطمئن المصريين

وفي يوم الخميس الماضي، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنينة للمصريين خلال جولة تفقدية في الكلية الحربية حول انتهاء مشكلة الدولار.

وأوضح الرئيس السيسي، انتهاء الازمة وتدبير العملة الصعبة قائلا: “بعزيمة وفهم وصبر الشعب المصري استطاع تجاوز الظروف الصعبة، خلال الشهور الماضية كانت هناك مشكلة في الدولار لكن الحمد لله لم تعد هناك مشكلة في الدولار ، ونعمل على إنهاء ملف إخراج البضائع من الموانئ”.

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رويترز: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في يونيو المقبل

الدولار

سعر الدولار اليوم

وعلى مستوى التعاملات المحلية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في غالبية البنوك بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه مقارنة بسعر الأربعاء 11 يناير .

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 26-01- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر استقرارا ، ووصل إلى 29.74 جنيه للدولار الواحد بعد ما وصل إلى 32.05 جنيه في الأربعاء 11 يناير في البنك الأهلي.

الدولار

واستقرت الورقة الخضراء بعد صعود عدة مرات متتالية، حتى سجّلت أمام الجنيه مستويات 29.92 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 29.82 جنيه للشراء و 29.92 للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر استقرارا محليا بعد ارتفاع عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، وسجل أعلى مستوى في البنك المصري الخليجي عند 29.94 جنيه، وبنك قناة السويس 29.84 للشراء و 29.94 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “29.74 جنيه للشراء و”29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 29.74 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.84 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 29.74 جنيه للشراء، فيما سجّل الأخضر في البنك المصري الخليجي أعلى سعر 29.94 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 29.74 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 29.84 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 29.94 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الأمريكي في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارًا بعد عدة قفزات مُتتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.84 جنيه للشراء 29.94 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجّل 29.84 جنيه للشراء، و 29.94 جنيه للبيع .

أسعار الدولار عالميًا

وهوت العملة الامريكية على المستوى العالمي، إلى مستويات متدنية لم تصل إليها منذ 9 شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وبحسب مؤشر الدولار ، تراجع أمام باقي العملات إلى 101.64 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022 بحسب "وول ستريت جورنال".

وجاء ذك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر الأسبوع المقبل.

وتأثر مؤشر الدولار نتيجة ببيانات انخفاض أسعار المنتجين الأمريكيين في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية جائحة كورونا، مما دعم توقعات إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة الفترة المقبلة.

الدولار

وقفز البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الماضي 2022 ، بأسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة أساس لكل مرة بخلاف الأخيرة 50 نقطة ، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود