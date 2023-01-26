عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أماكن شاغرة بكليات القمة.. سجل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية

 


انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية ، وذلك بعد أن وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من السبت الموافق 21/1/2023 على أن ينتهي التقدم يوم الخميس الموافق 9/2/2023.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حلمي الغُر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية إلى أن التقدم يشمل كافة الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفي حال قبول الطالب، فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدًا أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات، وعلى الكليات القائمة بالفعل، موضحًا أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الأول، وأن الأولوية في القبول لأسبقية التقدم، والأعلى مجموعًا.

txt

دعم الجامعات والمعاهد.. الكليات التكنولوجية في ثوب جديد إلكترونيًا .. وتأهيل المعامل التطبيقية

txt

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية دور الهيئة القومية للاستشعار من البُعد لخدمة المجتمع

txt

اخبار التعليم . . بقوة 6 ريختر.. زلزال يضرب شرق البحر المتوسط ويشعر به سكان القاهرة والجيزة .. مطروح: غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية لم تتلقى شكاوى

txt

بقوة 6 ريختر.. زلزال يضرب شرق البحر المتوسط ويشعر به سكان القاهرة والجيزة

txt

سارة صبري: أطمح أن أترك بصمة في تطوير بدلة الفضاء

txt

أيمن عاشور: الجامعات التكنولوجية رافد مهم يستهدف تقديم كوادر فنية مؤهلة

txt

بدء الدراسة في 4 كليات.. حصاد أداء جامعة بنها الأهلية خلال الفصل الأول

txt

منحة أمريكية للمهنيين المصريين للدراسة سنة بإحدي جامعاتها

txt

البحث العلمي تعلن فتح التقدم بمقترحات بحثية لخطوط الحزم التشغيلية الثلاثة.. تفاصيل

txt

وزير التعليم العالى يوقع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية فى مصر

وفيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) أكد الغُر أنه يعتمد على حساب المجموع الاعتباري للطالب، والذي يتم احتسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع+5% لاختبار التفكير النقدي) وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.

وأكد الغُر أنه في حالة رغبة الطالب في تغيير جهة اختياره، فعلى الجامعة المسجل بها، القيام بإلغاء تسجيله من على النظام الإلكتروني، حتى يتسنى قبوله بجامعة أخرى.

ومن جانبه، أشار د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه على الجامعات التي لا ترغب في استقبال طلاب جدد خلال الفصل الدراسي الثاني الإعلان عن ذلك عبر صفحاتها الرسمية، موضحًا أن جامعات مصر المعلوماتية، والإسكندرية الأهلية، والإسماعيلية  الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، والزقازيق الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، أبدت عدم رغبتها في قبول طلاب جُدد بالفصل الدراسي الثاني .

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أنه سوف يتم الالتزام بالأعداد المقررة لكل تخصص علمي بكافة الجامعات الخاصة والأهلية.

التعليم العالي اخبار التعليم البحث العلمي الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات وكالة الفضاء وزير التعليم العالي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

أخي فوق الشجرة.. مشهد كوميدي بين رامز جلال وحمو بيكا

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

بطلب المدرب الجديد | إقالة كريم حسن شحاتة من نادي البنك الأهلي

رويترز: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في يونيو المقبل

موضوعات متعلقة

دعم الجامعات والمعاهد.. الكليات التكنولوجية في ثوب جديد إلكترونيًا .. وتأهيل المعامل التطبيقية

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية دور الهيئة القومية للاستشعار من البُعد لخدمة المجتمع

اخبار التعليم . . بقوة 6 ريختر.. زلزال يضرب شرق البحر المتوسط ويشعر به سكان القاهرة والجيزة .. مطروح: غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية لم تتلقى شكاوى

بقوة 6 ريختر.. زلزال يضرب شرق البحر المتوسط ويشعر به سكان القاهرة والجيزة

سارة صبري: أطمح أن أترك بصمة في تطوير بدلة الفضاء

أيمن عاشور: الجامعات التكنولوجية رافد مهم يستهدف تقديم كوادر فنية مؤهلة

بدء الدراسة في 4 كليات.. حصاد أداء جامعة بنها الأهلية خلال الفصل الأول

منحة أمريكية للمهنيين المصريين للدراسة سنة بإحدي جامعاتها

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023

تعرف على سبب التهام النيران لـ 1000 متر بمعرض عبد الرحيم عمرو بالعجوزة

دعاء الرسول في الصباح.. بـ 12 كلمة استقبل يومك كما أوصى الحبيب

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

دعاء الشفاء العاجل للمريض .. 9 كلمات لا ترد في رجب

زاهي حواس يعلن عن كشف أثري عالمي اليوم من سقارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش السجق بالجبنة| أحلى من المحلات

لجين عمران تتألق بفستان ساحر من أحدث ظهور لها | شاهد

بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا |شاهد

سفينة بدون قبطان.. الأولى من نوعها باستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم البحار

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ