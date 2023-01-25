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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة امتحانات النقل محافظة القاهرة .. ظهرت الآن على خدمة 0900

نتيجة صفوف النقل
نتيجة صفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه قد ظهرت الآن نتيجة امتحانات صفوف النقل 2023  (الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الاعدادي) للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه يمكن الاستعلام الان عن  امتحانات صفوف النقل 2023  (الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الاعدادي) تليفونيا ، من خلال الاتصال على رقم 09000100 من اي خط ارضي او رقم 5757 من اى محمول .

وأضافت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة : كما يمكنكم الحصول على   امتحانات صفوف النقل 2023  (الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الاعدادي) الآن من المتحدث الالي من على الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة.

عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي :

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

 

نتيجة صفوف النقل

 نتيجة امتحانات نصف العام 2023 .. أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنها من المقرر أن يتم اعلانها رسمياً على الانترنت يوم 28 يناير 2023 ، وذلك لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023 وخاصة صفوف المرحلة الابتدائية (الرابع والخامس والسادس الابتدائي ) ، وصفوف المرحلة الإعدادية (الاول والثاني الإعدادي)

وكان قد تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023  بالتزامن مع انتهاء موسم امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 يعتمدها كل محافظ في محافظته بمجرد الانتهاء تماما من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 يتم اعلانه بمعرفة كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في كل محافظة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

كما تعلن وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023، على موقع الوزارة على الإنترنت، لمساعدة الطلاب في مسألة الاستعلام عن النتيجة في جميع محافظات مصر، من خلال رابط موحد.
 

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