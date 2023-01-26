لمن تخطى سن الأربعين.. نصائح غذائية هامة لحياة أفضل| تعرف عليها

أكد الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أن جسم الإنسان يمر بمراحل بناء وهدم للخلايا طوال فترة حياته.

وقال مجدي نزيه في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مع التقدم في السن تكون معدلات هدم الخلايا والأنسجة في الجسم أكبر من معدلات البناء ".

وتابع مجدي نزيه :" لكل فئة عمرية كم أغذية مناسب لها "، مضيفا:" بعد سن الأربعين لابد من تقليل كمية النشويات وزيادة كمية الفيتامينات التي نحصل عليها من الخضروات ".

واكمل مجدي نزيه :" من يتخطى سن الأربعين عليه أن يحصل على كمية من البروتينات بشكل معقول ، مع تقليل تناول الفاكهة لأنها تحتوي على سكريات ".

ولفت مجدي نزيه :" في حالة الاستمرار في العادات الغذائية الخاطئة بعد سن الأربعين يكون الفرد عرضة للإصابة بمرض حدوث السكر والدهون الثلاثية وتصلب الشرايين والكثير من الامراض".

وتابع مجدي نزيه :" الصحة عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع أول ضلع فيه الرعاية الطبية والوقاية والضلع الثاني هو النظام الغذائي اليومي السليم المناسب لكل فئة عمرية، والضلع الثالث هو نمط الحياة اليومية ".

