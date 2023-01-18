منها تساقط الشعر وتأخر نمو الأظافر.. استشاري يكشف أعراض التقزم وسوء التغذية

قال الدكتور أسامة فكري، استشاري الجهاز الهضمي والتغذية الإكلينيكية، إن التقزم يعتبر صورة من صور سوء التغذية الذى من الممكن أن يحدث للاطفال، مشيرا إلى أنه ليس معني أن يكون الطفل نموه جيد أن لايكون لديه مشكلة فى التغذية.

وأضاف "فكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الدلائل التي يتم من خلالها معرفة هل الطفل لديه مشكلة فى النمو أم لا عن طريق ان يكون لديه مشكلة فى النمو أو الإدراك الخاصة به ليس مثل زملائه، إلى جانب ظهور علامات فى جسده، مثل: تأخر نمو أظافره وتسقوط الشعر ووجود مشكلة فى عظامه عند لعبه.

وتابع أنه من الممكن منع تلك الأعراض الناتجة عن سوء التغذية من الأساس، عن طريق ملاحظة الام لظهور تلك المشكلة لطفلها، لافتا إلى أن الطفل يتأثر حتي أثناء تواجده فى بطن الأم.