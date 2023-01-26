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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز إدارة نجع حمادي التعليمية بالمركزين الرابع والتاسع جمهوريا في المسابقات الفنية

تكريم الفائزين فى
تكريم الفائزين فى المسابقات الفنية

أحرزت إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا ، المركزين الرابع والتاسع جمهورياً في المسابقات الفنية للعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

حصلت التلميذة جوليانه كرتر مكرم سدره، بمدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بنجع حمادي ، علي المركز الرابع جمهوريا في مسابقة" الطباعة اليدوية " ، كما حصلت الطالبة نورهان أحمد خلف، بمدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم على المركز التاسع جمهورياً، في مسابقة" التعبير الفنى والتصوير".

 

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من جانبه كرم راجح صابر الطيب، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، التلميذة جوليانه كرتر مكرم سدره ، بمدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بنجع حمادي، لحصولها علي المركز الرابع جمهوريا في مسابقة " الطباعة اليدوية "، و ماري صابر معلمة التربية الفنية بالمدرسة ، وعزة كمال موجه التربية الفنية الموجه المشرف.

 

كما كرم كل من: الطالبة نورهان أحمد خلف، بمدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم لحصولها علي المركز التاسع جمهورياً، في مسابقة " التعبير الفني والتصوير "، وشيرين كامل، موجه التربية الفنية المشرف، بإشراف نجلاء محمد رشدى، موجه أول التربية الفنية بتعليم نجع حمادى.


كما جرى أيضا تكريم محمود عبد الهادى، و عرفات رشاد، و شيرين كامل، و عزة كمال، و زينب عبداللطيف، وأبو الفتوح عبد السلام، و أسماء أبوالوفا، موجهي التربية الفنية لتميزهم في المعرض السنوي للتربية الفنية.

 

تكريم الفائزين فى المسابقات الفنية 
تكريم الفائزين فى المسابقات الفنية 
تكريم الفائزين فى المسابقات الفنية 
قنا نجع حمادى إدارة نجع حمادي التعليمية المسابقات الفنية تعليم قنا الفائزين بالمركزين الرابع والتاسع جمهوريا

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