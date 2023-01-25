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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجهودهم خلال الامتحانات.. تكريم أعضاء المطبعة السرية بمديرية تعليم قنا

تكريم أعضاء المطبعة
تكريم أعضاء المطبعة السرية

منح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، شهادات تقدير، لـ محمد حجاجى أحمد، مسئول المطبعة السرية، وأعضاء المطبعة، تقديراً لجهودهم خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال استقباله أعضاء المطبعة السرية بمقر المديرية، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من قيادات المديرية.

 

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وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على تحملهم للمسئولية وحفظ الامانة التى أوكلت إليهم حتى انتهاء أعمال الامتحانات دون حدوث ما يؤثر على سيرها.

وأوضح السيد، أن التكريم جاء عقب ختام امتحانات الشهادة الاعدادية بقنا اليوم تقديراً لما بذله أعضاء المطبعة السرية من جهد خلال فترة التجهيز للامتحانات و أثناء توزيعها على الإدارات التعليمية التسع يوماً بيوم من أيام الامتحانات التي بدأت يوم السبت ٢١ يناير.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة برئاسة منال عبد الوهاب، وكيل المديرية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بغرفة الازمات بالمديرية لم تتلق أى بلاغات أو معوقات تحول دون امتحان الطلاب وسير اللجان سيراً حسنا من غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

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