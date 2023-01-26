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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوات تثقيفية في المدارس لمحاربة الإرهاب الفكري ومكافحة التنمر بين الطلاب

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع  المديريات التعليمية بضرورة وضع برنامج لتنظيم بعض الندوات التثقيفية التي تهدف لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله ، ومكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكالها بين الطلاب بعضهم البعض ، او بين المعلمين والطلاب ، وتفعيل دور الاخصائي النفسي والاجتماعي ، في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حرصا على التنمية المهنية المستدامة، ودور الوزارة في تنمية قيم الولاء والانتماء للطلاب، ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، تقرر عقد اجتماع من خلال شبكة الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاثنين الموافق 30 يناير الجارى للتعرف على البرنامج التدريبي تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الإنتماء الوطني لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أن المستهدف منه تدريب مديري المدارس لجميع المراحل، موجها مدير المديريات بالحضور  والتنبيه على كل من مديري إدارات التعليم العام بالمديرية مديري إدارات التدريب، وموجهي عموم التربية الإجتماعية بالمديريات بضرورة الحضور علماً بأنه سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة من يوم الأربعاء 1 فبراير المقبل وحتى الخميس 9 من نفس الشهر طبقاً لظروف كل مديرية لمدة يومين.


وأكدت الوزارة على أن يكون التدريب تحت إشراف المديريات المباشر ، وبالتنسيق مع مديري إدارات التدريب بالمديرية، وتوجيه التربية الاجتماعية على أن يتم موافاة الوزارة بخطة التنفيذ الخاصة بكل مديرية بموعد أقصاه نهاية فبراير المقبل.

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