طلب إحاطة بشأن إصابة مديريات الزراعة بالشيخوخة

تقدمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الزراعة، بشأن إصابة مديريات الزراعة بالمحافظات بالشيخوخة، ما يتطلب إعادة هيكلتها لتقوم بدورها في دعم القطاع الزراعى.

وقالت سليم في طلب الإحاطة، : تمتلك وزارة الزراعة قوة بشرية كبيرة منتشرة في مديريات وإدارات وجمعيات الزراعة بمختلف المحافظات، ورغم ذلك لا يستفيد الفلاح من هذه القوة البشرية بشكل جيد، حيث يعتمد الفلاح علي نفسه وخبراته في زراعة الأرض والحصول علي الأسمدة والبذور وكذلك يسعى لتسويق محصوله والحصول علي أكبر سعر.

وأضافت عضو مجلس النواب، : يرجع ذلك إلي تراجع دور مديريات الزراعة والجمعيات الزراعية تجاه الفلاح، حيث كانت تقدم له خدمات الإرشاد الزراعى واستلام المحصول وتوفير الأسمدة والبذور، إلا أن الآن فلم يعد يعتمد عليها الفلاح، وأصبح يعتمد على نفسه، ما يضع عليه أعباء ضخمة.

وتابعت، ولكن في ظل خطوات الدولة للتوسع الزراعى، يكون علينا دعم القطاع الزراعي من خلال إعادة هيكلة مديريات الزراعة بالمحافظات، والاستفادة من القوة البشرية الكبيرة فى هذه المؤسسات، وإعادة دورها الأصيل فى دعم المزارعين، وتوفير برنامج المكافحة والإرشاد الزراعي، ومستلزمات الإنتاج فى منافذها الشرعية، ومراقبة منظومة الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، وضخ دماء جديدة بها قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة والبرامج الرقمية بالقطاع الزراعي، في ظل خطوات الدولة للتحول الرقمي .

