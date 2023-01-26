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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب إعدادية الدقهلية: امتحان الجبر سهل جدا

امتحانات
امتحانات

أعرب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية عن سعادتهم بامتحان الجبر، وأكدوا أنه كان فى منتهى السهولة.

وأكد أحد معلمى الرياضيات أن الامتحان سهل جدا ومن المنهج، والأسئلة مباشرة وواضحة.

وانطلقت امتحانات  الشهادة الإعدادية يوم السبت الماضى بمدارس محافظة الدقهلية، واختتمت اليوم، الخميس، حيث أدى طلاب الإعدادية، ويبلغ عددهم "تعليم عام 123705 طلبة، والإعدادية المهنية 1542 طالبا، وإجمالى أعداد الطلاب 125247"، الامتحان.

وأكد ناصر شعبان، وكيل تعليم الدقهلية، توفر الأجواء المناسبة  للملاحظين والمعلمين مصححى الاختبارات وأعضاء الكنترول، وذلك خلال تفقده كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية.

وأوضح "شعبان" أن اليوم، الخميس، كان آخر امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية فى مادتى الجبر والحاسب، ويبلغ عدد اللجان الإعدادية تعليم عام 580، والإعدادية المهنية 15، وإجمالى عدد اللجان  595، وعدد طلاب مدارس التربية الخاصة "ضعاف السمع 39، ومدرسة المكفوفين 7"، وعدد لجان ضعاف السمع 4 لجان، ولجنة  واحدة للمكفوفين".

فى سياق متصل، اختتمت أيضا اليوم، الخميس، امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية.

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