عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. وزير خارجية أمريكا يزور مصر ويلتقي الرئيس السيسي

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيزور مصر في الفترة من 29 إلى 30 يناير، وسيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: “سيزور بلينكن، مصر في الفترة من 29 إلى 30 يناير، حيث سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وتعزيز السلام والأمن في المنطقة.  بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا والعملية السياسية الجارية بقيادة السودان”.

حل الدولتين

وأضاف البيان: “ثم يسافر الوزير إلى القدس ورام الله في الفترة من 30 إلى 31 يناير، سيلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، وغيرهم من كبار القادة لمناقشة الدعم الأمريكي الدائم لأمن إسرائيل، لا سيما ضد التهديدات من إيران”.

وأوضح البيان أن بلينكن سيناقش اندماج إسرائيل العميق في المنطقة، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، ومجموعة من القضايا العالمية والإقليمية الأخرى. في الضفة الغربية.

إسرائيل تصدم أمريكا.. وترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة

ليبرمان : إسرائيل مقبلة على أزمة اقتصادية لم تشهدها سابقًا

وأشار البيان إلي أن بلينكن سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لمناقشة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، والإصلاحات السياسية ، وزيادة تعزيز العلاقة الأمريكية مع الفلسطينيين. الناس والقيادة.

وقال البيان: “سيؤكد بلينكن لكل من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على الحاجة الملحة لأن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوترات من أجل وضع حد لدائرة العنف التي أودت بحياة العديد من الأبرياء”.

كما سيناقش أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للحرم الشريف في القدس.

مصر سامح شكري محمود عباس نتنياهو ليبيا إسرائيل السيسي فلسطين الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

محتوى فاضح ومكسب 1000 دولار أسبوعيا.. القصة الكاملة لضبط صاحبة قناة يوميات أنوش|صور

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

الأزمة تتصاعد .. قرار عاجل من بولندا ضد ألمانيا

تصعيد مجنون.. سياسي فرنسي يكشف عن ضغوط على ماكرون لارسال دبابات لأوكرانيا

زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا.. ويصف بوتين بـ“لا أحد”

غير متوقعة .. بولندا تفجر مفاجأة بشأن خطة ضم أوكرانيا لـ روسيا

مفاجأة صادمة.. حرمان الأمير أندرو من النوم في قصر باكنجهام

تركيا تكشف سبب وقف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.. تفاصيل

حرب نووية.. تحذير عاجل من ترامب بعد تزويد أوكرانيا بالدبابات

مفاجأة.. دولة بـ الناتو تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة سرا

ترشيحاتنا

بيان من ريال مدريد ردا على العنصرية ضد فينسيوس جونيور من جمهور أتلتيكو

فضيحة مدوية.. هروب ضباط وجنود الجيش الأوكراني من مدينة أوجليدار

فستان لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها | شاهد

أحسن من بتاع الفراخ .. بيض السمان يمتلك فوائد صحية للبشرة والجسم

بيان عاجل .. هيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية لهذه الأسباب

السيسي لنائب الرئيس الهندي: زيارتي لنيودلهي خطوة إضافية لتطوير علاقات الصداقة المتميزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ صور بشعة .. طبيب يكشف عن تأثير حقن الفيلر بعد 6 أشهر

العرب جامدين يا جدعان.. تامر حسني يتهم مايلى سايرس بسرقة أغنية هدلعنى

نشرة المرأة والصحة.. تصريحات أثارت الجدل حول هبة قطب عن العلاقات الزوجية.. و4 أطعمة ومشروبات تمتص الكالسيوم في العظام

خزف وأعمال يدوية.. أنشطة مختلفة لزوار جناح الأزهر الشريف

فيديو

كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

هياكل وجثامين حمير .. صحراء الفيوم تروي مأساة | فيديو

زوجته استنجدت بيه .. قصة سباك مات دفاعا عن شرفه في القليوبية

49 تميمة .. فك لغز مومياء الصبي الذهبي بعد قرن من اكتشافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ