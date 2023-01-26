لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. وزير خارجية أمريكا يزور مصر ويلتقي الرئيس السيسي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيزور مصر في الفترة من 29 إلى 30 يناير، وسيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: “سيزور بلينكن، مصر في الفترة من 29 إلى 30 يناير، حيث سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وتعزيز السلام والأمن في المنطقة. بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا والعملية السياسية الجارية بقيادة السودان”.

حل الدولتين

وأضاف البيان: “ثم يسافر الوزير إلى القدس ورام الله في الفترة من 30 إلى 31 يناير، سيلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، وغيرهم من كبار القادة لمناقشة الدعم الأمريكي الدائم لأمن إسرائيل، لا سيما ضد التهديدات من إيران”.

وأوضح البيان أن بلينكن سيناقش اندماج إسرائيل العميق في المنطقة، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، ومجموعة من القضايا العالمية والإقليمية الأخرى. في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلي أن بلينكن سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لمناقشة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، والإصلاحات السياسية ، وزيادة تعزيز العلاقة الأمريكية مع الفلسطينيين. الناس والقيادة.

وقال البيان: “سيؤكد بلينكن لكل من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على الحاجة الملحة لأن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوترات من أجل وضع حد لدائرة العنف التي أودت بحياة العديد من الأبرياء”.

كما سيناقش أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للحرم الشريف في القدس.