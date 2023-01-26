عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أبرزها الطاقة.. 7 قطاعات تجذب استثمارات الهند إلى مصر| بشاير زيارة الرئيس

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي مع مجمتع الأعمال الهندي

يجري الرئيس السيسي، خلال الأيام الجارية زيارة إلى الهند، للمشاركة كضيف شرف في يوم الجمهورية، ويشارك على هامش ذلك في العديد من الفعاليات ويعقد اللقاءات مع المسئولين الهنود لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين مصر والهند، كما شارك أمس في العاصمة نيودلهي في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود، وبمشاركة بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بالهند.

وأعرب الرئيس السيسي، عن ترحيبه بلقاء أعضاء مجتمع رجال الأعمال والتجارة في الهند الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

عاجل|الرئيس السيسي: ما يجمع بين مصر والهند مصالح مشتركة وجسر لتلاقي الحوار والتعاون|فيديو

عاجل.. السيسي: نعتزم الارتقاء بالعلاقات مع الهند إلى مرحلة التعاون الإستراتيجي

7 مجالات للاستثمارات الهندية في مصر

من جانبهم، أعرب وزير التجارة ورجال الأعمال الهنود، عن سعادتهم بلقاء الرئيس السيسي، حيث يمثل لقاؤه فرصة كبيرة لتعزيز الصداقة بين البلدين، وتطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون الثنائي، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في القطاعات التالية:

  • قطاعات الصناعات الدوائية.
  • قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  • قطاعات الصناعات الدفاعية.
  • البنية التحتية.
  • البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
  • استغلال المزايا التي تمنحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
  • تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات الزراعية.

الأهمية الاقتصادية لزيارة الرئيس إلى الهند

في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الهند إحدى أكبر الدول المؤثرة في العالم سياسيا واقتصاديا، ويرجع ثقلها الاقتصادي بشكل خاصة، كونها عضو في مجموعة العشرين، وهي أحد أهم التكتلات الاقتصادية، وتمثل 80% من حجم الناتج القومي العالمي، وحوالي 78% من تجار العالم خارجة من المجموعة، وبالتالي فإن حضور مصر والشراكة مع إحدى دول العشرين يفتح أفاقا جديدة في جذب الاستثمارات الهندية أو من دول المجموعة وأيضا إمكانية حضور مصر لاجتماعات المجموعة المقبلة كضيف شرف.

أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي

مصر نقطة إنطلاق لمجموعة العشرين بأفريقيا

وأضاف أبو علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تعاون مصر مع الهند ومجموعة العشرين، يفتح آفاق لجذب استثمارات جديدة، وتعتبر هذه الدول مصر، نقطة انطلاق إلى شمال أفريقيا والقارة السمراء، وذلك نظرا لما تمتلكه مصر من البنية التحتية والامكانيات اللوجستية التي عملت على تطويرها خلال السنوات الماضية، إلى جانب الاصلاحات الاقتصادية التي جعلت من مصر مصدر جذب للمستثمرين حول العالم، وهو ما أكده رجال مجتمع الأعمال الهندي خلال لقائهم بالرئيس السيسي.

وأشار إلى أن رجال مجتمع الأعمال الهندي، أكدوا للرئيس السيسي، حرصهم الشديد ورغبتهم في التواجد للاستثمار في السوق المصري الواعد، نظرا للطفرة التي حققتها مصر من خلال تطوير البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية، وبناء المناطق الصناعية والاقتصادية والاستثمارية والحرة، ما يجعلها بوابة الانطلاق والاستثمار داخل أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة أن مصر تلامس التجارة العالمية عند قناة السويس. 

الارتقاء بالعلاقات للشراكة الاستراتيجية.. بيان مشترك بين مصر والهند

عاجل|الرئيس السيسي: ما يجمع بين مصر والهند مصالح مشتركة وجسر لتلاقي الحوار والتعاون|فيديو

الهند مصر والهند الرئيس السيسي التعاون الاقتصادى الاستثمارات الهندية الاهمية الاقتصادية 7 مجالات للاستثمارات الهندية في مصر مجموعة العشرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

محتوى فاضح ومكسب 1000 دولار أسبوعيا.. القصة الكاملة لضبط صاحبة قناة يوميات أنوش|صور

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

عاجل|الرئيس السيسي: ما يجمع بين مصر والهند مصالح مشتركة وجسر لتلاقي الحوار والتعاون|فيديو

برلمانى : المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون الاقتصادى بين مصر والهند

الرئيس السيسي : الاستثمارات الهندية فرصتها كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية

الرئيس السيسي يلتقي نظيرته الهندية في قصر راشتراباتي بهافان

اجتماع برئاسة مدبولي لمناقشة التحضيرات الأولية لمشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين

ترشيحاتنا

فضيحة مدوية.. هروب ضباط وجنود الجيش الأوكراني من مدينة أوجليدار

فستان لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها | شاهد

أحسن من بتاع الفراخ .. بيض السمان يمتلك فوائد صحية للبشرة والجسم

بيان عاجل .. هيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية لهذه الأسباب

السيسي لنائب الرئيس الهندي: زيارتي لنيودلهي خطوة إضافية لتطوير علاقات الصداقة المتميزة

المتهمة مدمنة مخدرات.. تفاصيل مثيرة في جريمة قتل سعودي بأمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ صور بشعة .. طبيب يكشف عن تأثير حقن الفيلر بعد 6 أشهر

العرب جامدين يا جدعان.. تامر حسني يتهم مايلى سايرس بسرقة أغنية هدلعنى

نشرة المرأة والصحة.. تصريحات أثارت الجدل حول هبة قطب عن العلاقات الزوجية.. و4 أطعمة ومشروبات تمتص الكالسيوم في العظام

خزف وأعمال يدوية.. أنشطة مختلفة لزوار جناح الأزهر الشريف

فيديو

كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

هياكل وجثامين حمير .. صحراء الفيوم تروي مأساة | فيديو

زوجته استنجدت بيه .. قصة سباك مات دفاعا عن شرفه في القليوبية

49 تميمة .. فك لغز مومياء الصبي الذهبي بعد قرن من اكتشافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ