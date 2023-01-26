أبرزها الطاقة.. 7 قطاعات تجذب استثمارات الهند إلى مصر| بشاير زيارة الرئيس

يجري الرئيس السيسي، خلال الأيام الجارية زيارة إلى الهند، للمشاركة كضيف شرف في يوم الجمهورية، ويشارك على هامش ذلك في العديد من الفعاليات ويعقد اللقاءات مع المسئولين الهنود لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين مصر والهند، كما شارك أمس في العاصمة نيودلهي في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود، وبمشاركة بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بالهند.

وأعرب الرئيس السيسي، عن ترحيبه بلقاء أعضاء مجتمع رجال الأعمال والتجارة في الهند الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

7 مجالات للاستثمارات الهندية في مصر

من جانبهم، أعرب وزير التجارة ورجال الأعمال الهنود، عن سعادتهم بلقاء الرئيس السيسي، حيث يمثل لقاؤه فرصة كبيرة لتعزيز الصداقة بين البلدين، وتطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون الثنائي، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في القطاعات التالية:

قطاعات الصناعات الدوائية.

قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قطاعات الصناعات الدفاعية.

البنية التحتية.

البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

استغلال المزايا التي تمنحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات الزراعية.

الأهمية الاقتصادية لزيارة الرئيس إلى الهند

في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الهند إحدى أكبر الدول المؤثرة في العالم سياسيا واقتصاديا، ويرجع ثقلها الاقتصادي بشكل خاصة، كونها عضو في مجموعة العشرين، وهي أحد أهم التكتلات الاقتصادية، وتمثل 80% من حجم الناتج القومي العالمي، وحوالي 78% من تجار العالم خارجة من المجموعة، وبالتالي فإن حضور مصر والشراكة مع إحدى دول العشرين يفتح أفاقا جديدة في جذب الاستثمارات الهندية أو من دول المجموعة وأيضا إمكانية حضور مصر لاجتماعات المجموعة المقبلة كضيف شرف.

أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي

مصر نقطة إنطلاق لمجموعة العشرين بأفريقيا

وأضاف أبو علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تعاون مصر مع الهند ومجموعة العشرين، يفتح آفاق لجذب استثمارات جديدة، وتعتبر هذه الدول مصر، نقطة انطلاق إلى شمال أفريقيا والقارة السمراء، وذلك نظرا لما تمتلكه مصر من البنية التحتية والامكانيات اللوجستية التي عملت على تطويرها خلال السنوات الماضية، إلى جانب الاصلاحات الاقتصادية التي جعلت من مصر مصدر جذب للمستثمرين حول العالم، وهو ما أكده رجال مجتمع الأعمال الهندي خلال لقائهم بالرئيس السيسي.

وأشار إلى أن رجال مجتمع الأعمال الهندي، أكدوا للرئيس السيسي، حرصهم الشديد ورغبتهم في التواجد للاستثمار في السوق المصري الواعد، نظرا للطفرة التي حققتها مصر من خلال تطوير البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية، وبناء المناطق الصناعية والاقتصادية والاستثمارية والحرة، ما يجعلها بوابة الانطلاق والاستثمار داخل أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة أن مصر تلامس التجارة العالمية عند قناة السويس.