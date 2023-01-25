عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي : الاستثمارات الهندية فرصتها كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبلت دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند الرئيس عبد الفتاح السيسى في قصر "راشتراباتي بهافان" الجمهوري بنيودلهي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الجمهورية الهندية رحبت بالرئيس، معربةً عن تقدير الهند لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين. 

كما أشادت رئيسة الجمهورية الهندية بالتجربة التنموية الناجحة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس في جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدةً حرص بلادها على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن التقدير لحفاوة الاستقبال الهندي، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية الهندية التاريخية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن تعظيم حجم الاستثمارات الهندية في مصر.

العلاقات المصرية الهندية

وقد أكد الرئيس في ذات السياق أن الاستثمارات الهندية لديها فرصة كبيرة حالياً للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة فى مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية، خاصةً فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مؤكداً الترحيب الشعبى فى مصر بالتعاون مع الهند وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع كافة الملفات، وقد أشادت رئيسة الجمهورية الهندية في هذا الإطار بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك دعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا معه وهذه أقوال اللاعب

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

ألمانيا تعلن الحرب على روسيا.. تفاصيل

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

تعافوا من الإصابة| شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

ترشيحاتنا

كان نفسي أسلم عليك | رسالة مؤثرة من الونش لـ فيريرا

خبير علاقات دولية: التبادل الاقتصادي بين مصر والهند تجاوز 7.5 مليار دولار

بيان عاجل من بايدن بشأن استعداد الجيش الأوكراني لهجوم مضاد

إصابة فلسطيني وشرطي إسرائيلي في اشتباكات بمخيم شعفاط

عرض الأربعاء.. موبايل iPhone 7 بسعر 2800 جنيه فقط

الرئيس السيسي : الاستثمارات الهندية فرصتها كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال.. انتبه هذه الأعراض مؤشر للعقم

نفسي أحلق شنبه.. أجمل صور جمعت وفاء الكيلاني وتيم حسن

فستان جريء ولون مختلف.. مي عمر تثير الجدل بظهورها| شاهد

شنطة بمبلغ صادم.. شريف طانيوس يثير الجدل من جديد| شاهد

فيديو

شقيقته حاولت إنقاذه.. تفاصيل مؤلمة في حادث غرق طفلين بالمنوفية

نسكافيه ببودرة بلاط.. فيديو عن غش معظم المنتجات يثير الذعر على السوشيال ميديا|فيديوجراف

زلزال يثير رعب المصريين .. ماذا قالت البحوث الفلكية عنه ؟

الشقة اتدمرت.. حريق هائل في منزل المطربة جواهر | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ