خبراء : زيارة الرئيس للهند تعكس توجه مصر لأكبر اقتصادات العالم | دلالات ومجالات استثمار مشتركة

عهد جديد تشهده العلاقات المصرية الهندية عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي، أبرزت التقارب بين مصر والهند وعكست التوجه الحكيم لدى القيادة السياسية المصرية لتوطيد العلاقات مع دول الشرق في ظل انشغال الغرب بالحرب الدائرة في أوروبا و بأمنهم واستقرارهم.

وقد أجمع دبلوماسيون وخبراء استراتيجيون ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم الخميس، على الدلالات التي يحملها اختيار الهند للرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف في احتفالات نيودلهي ب"يوم الجمهورية"، و ما يعكسه ذلك من رغبة في استعادة الروابط التاريخية مع القاهرة وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية و الاستفادة من قوة مصر وتأثيرها في محيطها العربي والافريقي، فضلا عن الحاجة الملحة لإعادة تفعيل "حركة عدم الانحياز" لمجابهة الاستقطابات الدولية الراهنة و لحاجة العالم إلى السلام.

اللواء أركان حرب دكتور نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية، أكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند تعد من أفضل وأنجح الزيارات التي تمت خلال الفترات الأخيرة، حيث تنم عن وعي القيادة المصرية التي أخذت الاتجاه الصحيح وتوجهت نحو دولة من أكبر اقتصادات العالم وذلك في ظل انغلاق الغرب وتركيزه على الحرب الروسية الاوكرانية بجانب حالة التضخم التي تشهدها أوروبا والولايات المتحدة الامريكية.



وشدد على أهمية الاقتصاد الهندي "الواعد" بالنسبة لمصر؛ موضحًا أن الهند هي ثاني دولة من حيث عدد السكان في العالم وهو ما يمثل فرصة لمصر لفتح أسواقًا جديدة هناك بجانب جذب السياح الهنود لمصر، معتبرًا أن تأمين هذا الاتجاه الشرقي من العالم والانفتاح على تلك القوى الاقتصادية وزيادة التصدير والتركيز على الميزان التجاري بيننا وبينهم سيعود على مصر بالخير.



وذكر اللواء نصر سالم بالعلاقات التاريخية والقوية التي جمعت البلدين في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حيث كان هناك تعاون مشترك في مجالات التصنيع ، مبرزًا أيضًا أهمية انضمام مصر لمجموعة دول "بريكس" والتي تضم الهند، حيث سيساعد ذلك في تحسن وتقدم الاقتصاد المصري ومعالجة المشاكل الاقتصادية لاسيما تلك الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية.

من جانبه، أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن إستضافة جمهورية الهند للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإحتفال بذكرى يوم الجمهورية باعتباره ضيف شرف، لم تكن مجرد دعوة أو زيارة بروتوكولية عادية بل يمكن إعتبارها زيارة تاريخية وشديدة الأهمية وذلك بالنظر إلى مجموعة المقابلات رفيعة المستوى التى عقدها الرئيس السيسي مع رئيس وزراء الهند ورئيسة الجمهورية ورجال الأعمال بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التى حققتها هذه الزيارة خاصة فى المجال الإقتصادى والتجارى .

وأضاف أن زيارة الرئيس للهند والحفاوة التى أحاطت بالزيارة لم تكن وليدة اللحظة وإنما عبرت تعبيراً صادقاً عن عمق العلاقات التاريخية والحضارية بين الدولتين التى بدأت منذ عقود مضت حتى وصلت هذه العلاقة إلى مرحلة كبيرة من التنسيق فى المواقف والتوافق التام على كيفية حل المشكلات الإقليمية والدولية وكذا التعاون الثنائى فى العديد من المجالات التى تمثل أهمية بالنسبة للجانبين .

وأوضح ان تلك الزيارة نقلت العلاقات الثنائية إلى مرحلة يمكن توصيفها بأنها مرحلة العلاقات الإستراتيجية التى تعنى أن التفاهم والتعاون بين الدولتين فى مختلف المجالات السيساية والإقتصادية والعسكرية وغيرها من المجالات قد وصل إلى مرحلة غير مسبوقة سوف تظهر نتائجها بشكل أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة وبما يعود بالنفع على الدولتين لاسيما فى هذه المرحلة التى تتزايد فيها المشكلات الدولية والتى تظهر فيها الحاجة من جانب كل من مصر والهند إلى أن تتزايد قنوات التواصل الثنائى لمواجهة المتغيرات التى تؤثر تأثيراً سلبياً على إستقرار العالم .



ولفت الى حرص الرئيس على إستثمار هذه الزيارة فى الدفع فى إتجاه ضرورة تكثيف التعاون بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة ولاسيما إمكانية زيادة الإستثمارات الهندية فى مصر والإستعداد لتقديم كل التسهيلات الممكنة من أجل إنجاح هذه الإستثمارات وأن تكون مصر مرتكزاً لإنطلاق الهند نحو التعاون التجارى مع القارة الإفريقية، قائلًا :"وقد كان هناك تجاوباً واضحاً من كافة المسئولين ورجال الأعمال الهنود وتوافقهم على أهمية التوجه نحو مزيد من دفع إستثماراتهم فى مصر مستقبلاً ."

ونوه اللواء الدويري، في نفس الوقت



بالاشادة الواضحة من المسئولين الهنود بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسى من تطور وتنمية ونهضة إقتصادية غير مسبوقة إضافة إلى التأكيد على مدى ماتقوم به مصر من جهود فى مكافحة الإرهاب وحل المشكلات الإقليمية من أجل تحقيق الأمن والإستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا .

من ناحيته، قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن دعوة رئيس جمهورية مصر العربية لزياره نيودلهي كضيف شرف في احتفالات الهند بعيدها الوطني، جاءت نظرًا للمكانة التي تتمتع بها مصر لدى دولة الهند بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه القيادة السياسية المصرية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في إقرار السلم والأمن العالميين ودوره الناجز في محاولة حل القضايا الإقليمية والدولية العالقة والتي تسبب دائمًا تأثيرًا بما تفرزه من تحديات وتهديدات فى محيطنا الاقليمي.



وشدد اللواء عادل العمدة على أهمية تلك الزيارة للهند كون مصر هي النقطة الأساسية والرقم الأهم في المعادلة بالإقليم؛ فمصر تلعب دورًا قويًا في المرحلة الحالية في دعم اجراءات الأمن والسلم العالميين، منوهًا بأن دائمًا وأبدًا ما تتسم العلاقات المصرية الهندية بالتميز نظرًا لعراقة الدولتين على مستوى العالم و المشاركة المسبقة فى حركة عدم الانحياز، فضلًا عن العلاقات الممتدة وامتلاك البلدين لقيم ومبادئ وعقائد وطموحات كلها تتفق وتتسم بالصدق وعدم التدخل في شئون الاخرين وهو يتناسب مع السياسة الخارجية المصرية عبر التاريخ.



ولفت الى أهمية الهند كعضو بارز في "مجموعة بريكس"، في إشارة لإمكانية ضم مصر معها في تلك المجموعة، واصفًا العلاقات الهنديه المصرية بالقوية والمتأصلة.



وشدد على أن القيادات السياسية بالبلدين تتفق في الرؤى فيما يتعلق بالحلول التي تتناسب مع حجم المشاكل الاقليمية والدولية وللأزمات الراهنة التي لم يشهدها العالم من قبل و قد تقضي على الأخضر واليابس خصوصًا في ظل تنامي الصراع الروسي الاوكراني وما يترتب عليه من اثار وتداعيات سلبية على الأمن والاستقرار العالميين.



فيما وصف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اختيار الهند للرئيس المصري ليكون ضيف شرف احتفالات "يوم الجمهورية" بانه اختيار "مميز" ولابد من تسليط الضوء عليه وذلك بجانب دعوة مصر أيضًا في اجتماعات مجموعة العشرين التي ستترأسها الهند العام الحالي ، وهو ما يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه نيودلهي للقاهرة ولدفع علاقات التعاون المشترك .



ولفت الدبلوماسي المخضرم إلى العلاقات المصرية الهندية القديمة للغاية حيث كلا البلدين عانا من نفس الاستعمار ولهما تجربة مشابهة مع الاحتلال ومحاولات الاستقلال ، كما جمعت بينهما صداقة قوية وعمل معًا على تأسيس "حركة عدم الانحياز" التي قدمت آفاقًا جديدة في السياسية الدولية و حافظت على علاقات طيبة مع الجميع، فضلًا عن تأسيس مجموعة سبع وسبعين (تحالف مجموعة من الدول النامية ) قبل ان تتسع بعد ذلك وهي أكبر تجمع بالأمم المتحدة.



وشدد السفير جمال بيومي على أن مصر تستعيد صديقتها القديمة "الهند" وتعمل على دفع التعاون في مختلف المجالات ولاسيما السياسي والاقتصادي والصناعي، مؤكدًا أهمية القاهرة لنيودلهي التي تسعى إلى الاستثمار في منطقة قناة السويس وكذلك التعاون مع مصر في العديد من المجالات من بينها البحث العلمي والتعليم.

من جهته، أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند تعكس إرادة سياسية مصرية - هندية مشتركة لترسيخ العلاقات الثنائية من جانب، ومن جانب اخر تعزيز التعاون فيما بينهما في شتي المجالات بما في ذلك المجالات العسكرية والتصنيع العسكري.

وأضاف ان تلك الزيارة الهامة جاءت كذلك في إطار رؤية استراتيجية واحدة بضرورة تعميق التعاون بين دول الجنوب دفاعًا عن مصالحها في زمن التحولات في النظام الدولي، منوهًا من ناحية أخري، إلى دعوة الحكومة الهندية لمصر للمشاركة في قمة مجموعة ال٢٠ التي ستعقد في سبتمبر القادم في ظل الرئاسة الهندية هذا العام للمجموعة.



ولفت السفير حسين هريدي إلى أن القمة المصرية - الهندية قد تمخضت في نيودلهي عن الاتفاق علي إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين ستمثل إطارا جديدا وطموحا للعلاقات المصرية - الهندية.

بدوره، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دعوة الرئيس السيسي لحضور احتفالات الهند بعيدها الوطني لا ترتبط فقط بمناسبة مرور ٧٥ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ونيودلهي، إنما تؤكد لاسيما على خصوصية العلاقة مع مصر باعتبارها أهم دولة محورية في الاقليم.



وأضاف أن الهند ترى مشاركة رئيس جمهورية مصر العربية كضيف شرف باحتفالات "يوم الجمهورية " مرتبط بعلاقات تاريخية وممتدة و في اطار حركة عدم الانحياز، وهو ما يسموه ب "الاحياء الثاني" للعلاقات الثنائية بعد سنوات من تأسيسها .



وتابع في هذا الصدد أن "الاحياء الثاني" مرتبط بعقيدة الرئيس السيسي كما يرونها؛ وهي عقيدة مرتبطة برؤية الهند لهذه القيادة التي تقيم العلاقات على أساس الندية وتعمل على بناء مؤسسات الشراكة والتعاون في ملفات متعددة على كافة المستويات.



وأوضح استاذ العلوم السياسية أن هذه الحفاوة الكبيرة في دعوة و استقبال الهند للرئيس السيسي مرتبطة برؤية نيودلهي لما يحدث في الاقليم، حيث يسعون لطرق باب افريقيا والشرق الاوسط ويرون أن مصر هي البوابة الرئيسية لذلك، وأن القيادة السياسية المصرية نجحت بمهارة في تحقيق معادلة صعبة في اقليم مضطرب بكل ما فيه، ولذلك فمن المهم التنسيق مع مصر في عدة مجالات لاسيما تلك المرتبطة بالسياسة المالية والنقدية .



وذكر بأن الهند دخلت في مجالات جديدة وهي الهيدروجين الاخضر و الاقتصاديات الخضراء وتسعى إلى الاستثمار في هذا المجال من خلال المشروعات المرتقبة في المنطقة الاقتصادية المصرية، بجانب المشروعات الاخرى المطروحة في ملفات التكنولوجيا و الزراعة ومبادلة القمح.



وشدد على أهمية لقاء الرئيس السيسي برجال المال والأعمال في الهند ما يؤكد حضور واهتمام الدولة المصرية بشكل مباشر ودعم القيادة السياسة لمجتمع المال والاعمال، لافتًا كذلك إلى التعاون العسكري المهم بين البلدين، في إشارة إلى زيارة مؤخرا للهنود إلى مصر فضلًا عن وجود مجموعة مصرية تشارك في تدريبات بمناسبة احتفالات الهند بعيدها الوطني، مؤكدًا سعي نيودلهي لتطوير منظومة التعاون العسكري والاستراتيجي بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة مع مصر.



ورأى الدكتور طارق فهمي أن الفترة المقبلة ستشهد دفعة جديدة في العلاقات المصرية الهندية لاسيما لدخول مصر بقوة في قارتها الافريقية و بفضل استراتيجية الرئيس السيسي القائمة على التوجه نحو دول الشرق حيث لا توجد خصومات أو عداءات مع تلك البلدان، بجانب السعي لبناء شراكات ممتدة وطويلة، والاستفادة بالعلاقات الطيبة مع الهند وكذلك روسيا و التعامل مع منظمة شنجهاي للتعاون و رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمجموعات الاقتصادية الاخرى.



ونوه إلى فكرة تاريخية العلاقات بين القاهرة ونيودلهي بالعودة إلى تأسيس "حركة عدم الانحياز" و في حديث عن إعادة تقييم تلك الحركة ومحاولة بنائها مرة اخرى من خلال الهند ومصر في هذا التوقيت الهام.



واختتم استاذ العلوم السياسية بأن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند ستفتح أبواب مجالات استثمارات مشتركة وستدفع التعاون بين البلدين، و سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على مجمل السياسات المصرية في منطقة جنوب شرق آسيا، كما ستحجز لمصر دورًا في الترتيبات القادمة سواء كانت استراتيجية أو سياسية .