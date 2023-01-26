ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها ببث فيديوهات بها إشارات منافية للآداب

ضبط رجال الأمن إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها ببث مقاطع فيديو تتضمن إيماءات وإشارات منافية للآداب العامة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن قيام إحدى السيدات بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة.
بالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.
تم إستهدافها وضبطها ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "به مقاطع فيديو وصور" تؤكد نشاطها الآثم – جهاز "لاب توب" – 2 راوتر- 3 كارت فيزا – 2 إستاند تصوير- دائرة إضاءة) .
وبمواجهتها أقرت ببثها تلك المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.