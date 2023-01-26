بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

علق الاعلامي ابراهيم فايق علي استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد تصريحات مرتضي منصور .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الوضع الرياضي اقرب منه للانفجار قبل أي وقت مضى.. كم من العبث والهزل لا مثيل له.. احباط.. يأس.. لا شيء في الوسط الكروي يتغير إلا للاسوء.

‏اللهم لا تحملني ما لا اطيق وانت تعلم وغيرك لا يعلم.



شهدت الساعات الأخيرة اتصالًا مكثفًا بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة؛ لإقناع الأخير بالعدول عن الاستقالة التي تقدم بها لمجلس الجبلاية قبل ساعات.

وتقدم المستشار محمد عبده صالح باستقالته بعد ساعات من هجوم لاذع تعرض له من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد قرار لجنة الانضباط لاستدعاء الأخير للتحقيق بناء على شكوى مقدمة من النادي الأهلى.