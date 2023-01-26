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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل عن تخطيط الأعصاب والعضلات بكلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي

ورشة عمل عن تخطيط
ورشة عمل عن تخطيط الأعصاب

 

 

أقيمت بكلية العلاج الطبيعى، بـجامعة جنوب الوادى، ورشة عمل عن تخطيط الأعصاب والعضلات، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، حاضر فيها الدكتور نجم الدين أيوب، مدرس العلاج الطبيعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

 

وتناولت ورشة العمل تقييم وتشخيص مشاكل الأعصاب الطرفية والجهاز العصبى، بالإضافة إلى وسائل تشخيصية ذات طابع خاص لتقييم بعض مشاكل الأعصاب والمخ مثل الجهد مثار الحسى ورسم العضلات لحالات الشلل الرخو وضمور الأعصاب الشوكى، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 

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و أشار الدكتور نجم الدين أيوب، مدرس العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن الورشة تضمنت طرق التقييم والمساعدة فى التأهيل واختيار وسائل التأهيل المختلفة ومتابعة التقدم فى الحالة، كما تخدم أيضاً تخصصات أخرى مثل جراحات الأعصاب والعظام وحالات شلل الوجه.  

                                                        و أضاف الدكتور محمود الشاذلى، القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى، بأن هذه الورشة تأتى بدعم من رئيس الجامعة، للاستفادة من الجديد فى مجال العلاج الطبيعي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

 

و أشار الشاذلى، إلى أن الورشة تستمر لمدة يومين وتشمل جانب نظرى وجانب تطبيقى على بعض الحالات  ويحضرها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

 

 

ورشة عمل عن الأعصاب

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جامعه جامعة جنوب الوادي مشاكل الأعصاب الطرفية كلية العلاج الطبيعي الجهاز العصبي ورشة عمل قنا

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