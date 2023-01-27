دمها تقيل |شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن الحالة الصحية للخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن صدمة بشأن الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي خلال الفترة الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن محمود الخطيب يعاني حاليا من أزمة صحية وليست بسبب العمود الفقري والذي كان يعالج من آلامه منذ فترة.

وأضاف شوبير أن الخطيب سيسافر مع فريق الأهلي للمغرب لحضور مباريات كأس العالم للأندية ثم يعود للقاهرة ثم يسافر للخارج مرة أخرى عقب ٢٥ فبراير من أجل الخضوع لفحوصات طبية دقيقة.

وأضاف شوبير أن الخطيب يعاني من أزمة صحية “دمها تقيل ” مشددا أن الفحوصات والاشعة ستحدد تفاصيل تلك الوعكة الصحية.

وأضاف أن الجميع يأمل أن تسفر الفحوصات عن أمر إيجابي بشأن حالته الصحية متمنيا للخطيب السلامة العافية