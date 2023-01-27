عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب مهم من روسيا إلى وكالة الطاقة الذرية بشأن أوكرانيا

وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية

دعت روسيا، اليوم الجمعة، وكالة الطاقة الذرية للتحقق من معلومات حول تخزين أوكرانيا لأسلحة في محطات نووية.

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكثف وجودها في أوكرانيا للمساعدة في منع وقوع حادث نووي خلال الصراع بين موسكو وكييف.

وقال جروسي في تغريدة نشرها عبر "تويتر" إن 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسع تواجدها في أوكرانيا للمساعدة في منع وقوع حادث نووي أثناء الصراع المستمر".

وأضاف: "أنا فخور بقيادة هذه المهمة إلى (أوكرانيا)، حيث ننتشر في جميع محطات الطاقة النووية في البلاد لتقديم المساعدة في المجال النووي من أجل السلامة والأمن".

بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة الطاقة الذرية لتبادل الخبرات

وكالة الطاقة الذرية تكثف جهودها لمنع وقوع حادث نووي في أوكرانيا

روسيا وكالة الطاقة الذرية أوكرانيا موسكو رافائيل جروسي أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

رد ناري من مرتضى منصور على هجوم حسين لبيب

تعليق أسامة نبيه عن عودة فيريرا لنادي الزمالك.. تعرف عليه

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

بسبب نشر معلومات كاذبة.. روسيا تحجب موقعين أمريكيين

ضربة للدولار.. الهند تبحث تسوية التعاملات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية

ترشيحاتنا

شبح الركود .. تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا

كواليس تدريب الأهلي قبل السفر للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.. صور

أسعار الذهب تتراجع مع توقعات بـ رفع أسعار الفائدة في أمريكا

طعن طالبة جزائرية في جامعة باريس وتحرك عاجل من السلطات الفرنسية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

غضب الله والفضيحة .. خطيب المسجد الحرام يحذر من 6 أفعال شائعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو شكلها بيدايقك.. تعرف على أسباب وطرق فعالة لعلاج دوالي الساقين

طريقة عمل سمك فيليه مقلي في البيت.. أحلى من المطاعم

بعد كشف النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط.. طريقة تحضيره في المنزل

تسمم غذائي .. خطأ شائع في طهي الدجاج يفسده

فيديو

دقيق وسكر وأرز.. ضبط عشرات الأطنان من السلع الغذائية مخبأة في مخازن

اتعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرحت فيا.. الفنانة منى فاروق خرجت عن صمتها

كشف موهبته الغنائية بالدوم.. لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو

ظاهرة غريبة في طقس اليوم.. تحذير من الأرصاد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ