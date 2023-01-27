طلب مهم من روسيا إلى وكالة الطاقة الذرية بشأن أوكرانيا

دعت روسيا، اليوم الجمعة، وكالة الطاقة الذرية للتحقق من معلومات حول تخزين أوكرانيا لأسلحة في محطات نووية.

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكثف وجودها في أوكرانيا للمساعدة في منع وقوع حادث نووي خلال الصراع بين موسكو وكييف.

وقال جروسي في تغريدة نشرها عبر "تويتر" إن 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسع تواجدها في أوكرانيا للمساعدة في منع وقوع حادث نووي أثناء الصراع المستمر".

وأضاف: "أنا فخور بقيادة هذه المهمة إلى (أوكرانيا)، حيث ننتشر في جميع محطات الطاقة النووية في البلاد لتقديم المساعدة في المجال النووي من أجل السلامة والأمن".