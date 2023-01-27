جمال الكشكي: الحوار الوطني مكسب للقوى السياسية.. فيديو

أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية إجراء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه مكسب للقوى السياسية، والأحزاب، ولكل فئات المجتمع.

وقال جمال الكشكي، خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطني" على فضائية "إكسترا نيوز"،: إن الحوار الوطني في مصر، مختلف عن الحوارات الأخرى، التي تُعقد في معظم البلدان والعواصم الأخرى.

وأضاف: "دعوة الرئيس في 26 أبريل؛ كان لها أهداف سامية وصادقة، والتي تتعلق بـ"لم الشمل" السياسي، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لكل القوى السياسية وكل الأحزاب.

واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تصريحاته: "يجب أن تستثمر الأحزاب والقوى السياسية لمسألة "الحوار الوطني".