عضو أمناء الحوار الوطني: 19 قضية رئيسية مطروحة للنقاش ..فيديو

أكد محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء قام بإرساء بعض القواعد لتنظيم الحوار الوطني، والإجابة عن تساؤلات ماهية الحوار الوطني والقضايا التي يناقشها.

وقال “فرحات”، في حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، "تحديد القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش في الحوار الوطني كانت مرحلة غاية في الأهمية".

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني "لدينا 19 قضية رئيسية مطروحة على طاولة الحوار الوطني في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد أن "مجلس الأمناء تلقى كافة الاقتراحات حول القضايا المطروحة للنقاش من مختلف القوى السياسية".

ولفت إلى أنه "سيكون هناك عدد كبير من الاجتماعات داخل لجان الحوار الوطني، وسيتم الإعلان عن الجداول الزمنية لاجتماعات مختلف اللجان".

