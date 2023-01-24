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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو أمناء الحوار الوطني: 19 قضية رئيسية مطروحة للنقاش ..فيديو

فايز فرحات
فايز فرحات

أكد محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء قام بإرساء بعض القواعد لتنظيم الحوار الوطني، والإجابة عن تساؤلات ماهية الحوار الوطني والقضايا التي يناقشها.

مناقشة الموازنة العامة للدولة فى الحوار الوطنى .. عضو مجلس الأمناء يوضح

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وقال “فرحات”، في  حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، "تحديد القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش في الحوار الوطني كانت مرحلة غاية في الأهمية".

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني "لدينا 19 قضية رئيسية مطروحة على طاولة الحوار الوطني  في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد أن "مجلس الأمناء تلقى كافة الاقتراحات حول القضايا المطروحة للنقاش من مختلف القوى السياسية".

ولفت إلى أنه "سيكون هناك عدد كبير من  الاجتماعات داخل لجان الحوار الوطني، وسيتم  الإعلان عن الجداول الزمنية  لاجتماعات مختلف اللجان".
 

الحوار الوطني الحوار اخبار التوك شو فايز فرحات قضايا الحوار الوطني

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