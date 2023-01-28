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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 28 يناير 2023 : مقابلة مهمة

برج الأسد اليوم
برج الأسد اليوم

مواليد برج الأسد بمجرد أن يصادقوا شخصًا ما يظلون أصدقاء لفترة طويلة، فإنهم لا يندمون على التضحية من أجل الأصدقاء، وفي بعض الأحيان يقعون في المشاكل بسبب تصديقهم الأعمى لما يقوله أصدقاؤهم.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم السبت 28 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم السبت 28 يناير 2023

قد تتم ترقية البعض إلى مناصب أعلى اليوم وقد تؤدي زيادة الراتب أيضًا إلى تحسين حالتك المالية، قد يجد الطلاب الجدد أيضًا أنه من السهل إجراء مقابلة مهمة وإثارة إعجاب المحاورين، قد يرسل لك شريكك في الحب الزهور أو الهدايا الرومانسية اليوم لإثارة إعجابك وترسم الابتسامة على وجهك.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

قد يحصل محترفو تكنولوجيا المعلومات على فرصة للسفر إلى الخارج لمقابلة عملاء جدد، يمكنك توسيع نطاق عملك بمساعدة شريك تجاري جديد.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

يمكنك البدء في تناول الطعام المطبوخ في المنزل وزيادة كمية الماء التي تتناولها، قد تتحسن صحتك العقلية أيضًا وقد تجد طرقًا للاسترخاء اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

قد تقضي وقتًا ممتعًا مع الحبيب وتجربة بعض أنشطة الترابط، قد يحاول المتزوجون إضافة شرارة إلى حياتهم العاطفية.

برج الأسد في شهر يناير 2023

اليوم هو الوقت المناسب لوضع أموالك في شركة موثوقة، قد تكون في وضع مالي معقول، لكن هذا لا يعني أنه لن يتغير. 

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