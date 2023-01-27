غلق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان مساء اليوم الجمعة، غلق ميناء نويبع البحري في جنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي أدت إلى إضطراب حالة البحر.

وأكدت الهيئة في البيان، أنه جرى إيقاف الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأكد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .

ميناء نويبع