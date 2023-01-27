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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقدم الحالة الصحية للطفل الصربي الذي تعالجه دلافين شرم الشيخ

تقدم الحالة الصحية
تقدم الحالة الصحية للطفل الصربي

تقدمت الحالة الصحية للطفل الصربي نيكولا شيسوفيتش الذي تعالجه دلافين شرم الشيخ .


وقام  اللواء خالد فوده  محافظ جنوب سيناء بزيارة الى الطفل الصربى نيكولا شيسوفيتش المريض بالتوحد والذي يتلقى علاجه في دولفينا شرم الشيخ على نفقة المحافظة بناء على قرار سابق للمحافظ بالإضافة لاستضافته هو وأسرته لمدة العلاج المقدرة بثلاثة  أسابيع.


وبدأت   حالة الطفل تتحسن  تدريجيا مع المتابعة الطبية  بعد جولة في عدد من الدول للعلاج دون جدوى وكانت نصيحة طبيبه  الخاص ان يتوجه  الى شرم الشيخ مركز دولفينا  لتوافر كافة الظروف الملائمة لتحسن حالته.


وقام المحافظ بتهنئة والدي الطفل  مرحبا بهم في مدينة السلام شرم الشيخ ، وكان في استقبال المحافظ في مركز دولفينا للعلاج رجل الأعمال وجدى سعد الذى وجه الشكر للمحافظ على هذه الرعاية التي اثمرت عن تقدم حالة الطفل الصربى ، الأمر الذىي  يؤدي لتنشيط السياحة العلاجية بشرم الشيخ.


ومن الجدير بالذكر ان العلاج بالدولفين  يستخدم في أمراض التأخيرات العقلية والكلامية واضطرابات التوحد والشلل الدماغى وملازمة  داون وامراض وراثية أخرى، كما له بالغ الأثر في تنشيط حركة السياحة العلاجية للمقاصد المصرية وعلى رأسها مقاصد محافظة جنوب سيناء .

الطفل الصربي

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تقدم الحالة الصحية الطفل اسطورة كرة القدم الصربية

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