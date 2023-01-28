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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 15طبيباً من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان بمستشفى العريش

مستشفى العريش العام
مستشفى العريش العام

وصل إلى مستشفى العريش العام، محافظة شمال سيناء ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء ، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة. 

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 15 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في  مختلف التخصصات الطبيه .

 

العمليات الجراحية


وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.وتشمل التخصصات:                                                                                    
_تخصص انف واذن وحنجرة 
د.حاتم صلاح الدين الحبشي
_تخصص جراحة قلب وصدر
د.  محمود محمد ابراهيم  
د. عمرو السيد توفيق   
_تخصص جراحة عامة .
د. تامر السعيد النعيمي  
د. طارق هوا عبد اللطيف                                                     
_تخصص تخدير .
د. مصطفي عبد الخالق عطيه 
د.حامد حامد محمد 
_تخصص عظام.                                           
د. عمرو احمد محمود 
د. محمد حامد محمد 

_  تخصص جراحه عامه.                   
  د. محمود عبده ياسين.                               
  د. احمد خالد عبد اللطيف.       

  
_تخصص جراحه مخ واعصاب                    
د. محمد ابو الوفا محمد.                     
د.ادهم عز الدين السيد.   
                                                     
_تخصص  طب أورام 
١.د.  داليا حمودة صادق     
                                               
   _تخصص   تجميل.                          
  د. محمد حامد عبد الرحيم  
                         
_ تخصص  جهاز هضمي و كبد 
  1.د. فاطمه عبد القادر عطيه
                                       

أضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

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