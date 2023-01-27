استئناف العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.. غدا

يستأنف العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية ومقرها مدينة العريش، اعتبارا من غدا السبت بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات، من خلال انعقاد الجلسات الجزئية والكلية، وعودة العمل بنيابتى قسمى أول وثان العريش الجزئيتين.



ويأتي ذلك في إطار مواكبة عودة الحياة الطبيعية بالمحافظة، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة لانتظام سير العمل بمختلف القطاعات في المحافظة، وعودة الحياة إلى طبيعتها وتيسيرا على المواطنين.



جاء ذلك بعد قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 3989 لسنة 2015 الخاص بتوقف العمل فى محكمة شمال سيناء، وإعادة انعقاد الجلسات بها بدلا من محكمة الإسماعيلية الابتدائية.





واعلن ذلك المستشار عمر مروان وزير العدل، اثناء مرافقته للمهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عند تفقدة محكمة شمال سيناءالابتدائية بالعريش ، وذلك بانتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 3989 لسنة 2015 الخاص بتوقف العمل فى محكمة شمال سيناء، وإعادة انعقاد الجلسات بها بدلا من محكمة الإسماعيلية الابتدائية.



الرئيس السيسي



ويأتي قرار عودة انتظام العمل فى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، تنفيذا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى إطار مواكبة عودة الحياة الطبيعية بالمحافظة، وفى ضوء تنفيذ خطة الدولة لانتظام سير العمل بمختلف قطاعات الدولة فى المحافظة، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتيسيرا على المواطنين.





وأوضح المستشار عمر مروان أن تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء، جاء فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى فى مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة العدل، للعمل علي تيسير إجراءات التقاضى، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة.

