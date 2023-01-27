محافظ شمال سيناء يصدق على اقامة ميدان للشهداء بحي المساعيد بالعريش

صدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي عمل ميدان الشهداء بحي المساعيد التابع لمدينة العريش ،والذي يضم اسماء ممن استشهدوا في الحرب على الإرهاب ، لتخليد شهدائنا من رجال الجيش والشرطه والقضاء والمدنيين.

الأجيال القادمة

يعد هذا الميدان تخليدا للشهداء الذين ضحوا بارواحهم كي تتعرف الأجيال القادمة عن بطولات وتضحيات شهداء الوطن.

وقد تبني الفكره ،اللواء أسامه أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، بعد طرحها من قبل سكان حي المساعيد، منذ البدايه والذي حصل علي موافقه عليها من اللواء المحافظ.

وقد تم عمل التصميم عن طريق المهندس رؤوف العيسوي ويشرف علي تنفيذ الفكرة مهندسي مجلس مدينة العريش. .حيث سيتم تنفيذ التصميم في أحد اهم ميادين حي المساعيد ، والذي سيضم اسماء ممن استشهدوا في المنطقة من كمين المطافي مرورا بشارع اسيوط انتهاءا بميدان العتلاوي .

