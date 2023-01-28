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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

كفتة مشوية
كفتة مشوية

يفضل الكثير من الأشخاص تناول المشاوي فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير الكفتة المشوية بالفرن على طريقة الشيف حنان فاروق. 
 

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مقادير عمل الكفتة المشوية في الفرن 
 

كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهن
2 حبة بصل مبشورة ناعمة
4 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة
½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا (أو 1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر)
 

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن 
 

نبدأ ببشر البصل ثم نصفيه بالمصفاة ونضع الماء جانباً .

نضع البصل المبشور والثوم المهروس فوق اللحم مع التوابل المشكلة ونقلبهم في بعض كويس حتي يصبحوا خليط واحد

نضيف البيكنغ صودا للحم ونقلبه جيداً حتى يمتص جميع النكهات ثم نغطيه ونتركه جانباً .

نشكل اللحم حسب الذوق سواء على السيخ أو على شكل أقراص ثم نضعه في صينية الفرن .

نسخن الفرن ونضع صينية الكفتة ونتركها لحوالي 30 دقيقة حتى تستوي اللحمة جيداً وبذلك تكون الكفتة المشوية جاهزة للتقديم.

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