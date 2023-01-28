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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

6 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 يناير 2023

صدى البلد

واصلت أسعار الخضراوات  والفاكهة في الأسواق، اليوم السبت 28 يناير 2023، استقرارها، وذلك في أغلب أصناف الخضراوات والفاكهة بسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة، والبطاطس من 6.5 إلى 10.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.75 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 4 إلى 6.5 جنيه، في حين تشهد الأسواق توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات. 

أسعار الخضراوات 

وسجل سعر الملوخية الخضراء من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وبلغ الخيار من 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، والبامية من 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيها، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيها. 

أسعار الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة، وصل سعر البرتقال إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 17 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه. 

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت  15 جنيها للكيلو.  

وسجل البطيخ (8: 10 كيلو) 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 7 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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