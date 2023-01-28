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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل ذكر الله بدون تركيز له ثواب ؟

صدى البلد

هل ذكر الله بدون تركيز له ثواب ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجاب شلبي قائلًا: أن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده انه يعطيهم الثواب بمجرد النية يعني اذا هم الانسان بفعل خير ولم يفعله فله حسنة فما بالنا بمن يفعل الشيء ويذكر الله .

وتابع: اما مسألة الوعي او عدمه فهي متغيرة تأتي وقد لا تأتي وهي مرتبطة بالخشوع، وفي كل الأحوال على الإنسان ان يستمر في الطاعة وأن يذكر ربه حتى لو تسرب اليه الشيطان ووسوس اليه بانها ليست كما يجب وان شاء الله سيأخذ الثواب. 

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حكم الذكر أو الدعاء بدون وضوء

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدعاء هو نوع من أنواع العبادات وذكر لله سبحانه وتعالى، منوهًا بأنه لا يُشترط فيه ما يُشترط للصلاة.

 

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يشترط أو يجب أن يكون الإنسان على طهارة عند الدعاء؟»، أنه ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله تعالى في كل أحيانه»، منوهًا بأن الدعاء هو نوع من أنواع العبادات والذكر لله تعالى، فلا يُشترط فيه ما يُشترط للصلاة من طهارة "وضوء".  

حكم الذكر أو الدعاء بدون وضوء هل ذكر الله بدون تركيز له ثواب

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