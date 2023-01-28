رئيس أذربيجان يشيد بالدولة المصرية وتعاملها مع الأزمات ونجاح الإصلاح الاقتصادي

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا؛ حيث أشاد رئيس أذربيجان بالمقاربة الشاملة التي اتبعتها مصر في الحرب ضد الإرهاب، والمسار الإصلاحي الاقتصادي في مصر.



كما أشاد بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي.



وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى أذربيجان ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان "إلهام علييف"، وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.

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