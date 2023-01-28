الغرف التجارية تشيد بجهود توفير السلع في معارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة

أشادت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" لاسيما معارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ.

كما أشادت بضخ شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين كميات كبيرة من سلعة السكر بأسعار مخفضة 30% ،الأمر الذى يساهم في تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير كافة السلع الغذائية .

وأكدت الغرفة التجارية فى خطاب رسمى بأن مشاركة شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين يعد أحد أهم عوامل نجاح معارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ في ظل استمرار الشركة في توفير سلعة السكر بكميات كبيرة بأسعار مخفضة للمواطنين.

ووجهت الغرفة الشكر للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على ما تقوم به شركة الدلتا للسكر حاليا كنوعا من أنواع الخدمات المجتمعية التي تحرص عليها الحكومة كل عام لتخفيف العبء عن المواطن.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تشارك شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في العديد من المنافذ بـ معارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وطرحت شركة الدلتا للسكر كميات كبيرة من السكر وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وتطرح شركة الدلتا للسكر ، كيلو السكر الأبيض المعبأ "الكريستال " بمعارض "اهلا رمضان "بسعر 14.5 جنيه للكيلو، وطرح السكر المكعبات بسعر 20 جنيه للكيلو، رغم أن سعره في الأسواق الأخرى يتراوح مِن 26 إلى 28 جنيها، حيث يتم طرح كميات كبيرة داخل جناح الشركة بالمعارض، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيف العبء على المواطنين والتوسع في منافذ ومعارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .