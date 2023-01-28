عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية تشيد بجهود توفير السلع في معارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة

صدى البلد

أشادت الغرفة التجارية بمحافظة  كفر الشيخ بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في  توفير السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان"  لاسيما معارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ.

كما أشادت بضخ شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر احدى شركات  وزارة التموين  كميات كبيرة من سلعة  السكر بأسعار مخفضة 30%  ،الأمر الذى يساهم في تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير كافة السلع الغذائية .

وأكدت الغرفة التجارية فى خطاب رسمى بأن مشاركة شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين يعد أحد أهم  عوامل نجاح معارض "أهلا رمضان"  بمحافظة كفر الشيخ في ظل استمرار الشركة في توفير سلعة السكر بكميات كبيرة  بأسعار مخفضة للمواطنين.

ووجهت الغرفة  الشكر للدكتور على المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية على ما تقوم به شركة الدلتا للسكر حاليا كنوعا  من أنواع الخدمات المجتمعية التي تحرص عليها الحكومة كل عام لتخفيف العبء عن المواطن.

وتنفيذا لتوجيهات   الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تشارك شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في العديد من المنافذ  بـ معارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وطرحت شركة الدلتا للسكر كميات كبيرة من السكر وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وتطرح شركة الدلتا للسكر ، كيلو السكر الأبيض المعبأ "الكريستال " بمعارض "اهلا رمضان "بسعر 14.5 جنيه للكيلو، وطرح السكر المكعبات بسعر 20 جنيه للكيلو، رغم أن سعره في الأسواق الأخرى يتراوح مِن 26 إلى 28 جنيها، حيث يتم طرح كميات كبيرة داخل جناح الشركة بالمعارض، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيف العبء على المواطنين والتوسع في منافذ ومعارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .

محافظة كفر الشيخ الغرف التجارية وزير التموين التموين القيادة السياسية التجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين بعد التعاقد مع ناصر منسي رسمياََ

الجثث تفحمت.. اللقطات الأولى من حادث تصادم تريلا وملاكي في البحيرة| أسماء الضحايا

ترشيحاتنا

30 جنيها للبلطى .. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 28 يناير 2023

خدمات تهمك|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. والدولار يتراجع أمام الجنيه

فندق ساحر على شاطئ المضيق للأهلي في المغرب.. صور

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب النسكافيه المغشوش

إعلان الطوارئ ورفع التأهب للقصوى واعتقال 42 شخصا.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

قرار عاجل في طعن رجل الأعمال الراحل محمد الأمين على سجنه 3سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش

جمال شعبان يكشف عن 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

فستان ناعم.. توبا بويوكستون تخطف الانظار بإطلالتها في أسبوع الموضة بباريس

عمرها من 8 إلى 10 سنوات.. أول ظهور لابنة حلمي بكر في المستشفى

فيديو

يسبب «فشل كلوي».. نسكافيه مغشوش بالأسواق يثير ضجة على مواقع التواصل|فيديو جراف

الحشيش أبرزها.. تحديات تواجه أسامة نبيه| فيديو جراف

سعر صادم لإطلالة يسرا اللوزي بالبدلة الزرقاء

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ